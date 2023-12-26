На М-4 «Дон» в Ростовской области ограничат скорость до 90 километров в час

Представители компании «Автодор» объявили, что со среды, 27 декабря, на участке трассы от 1091-го до 1119-го километра введут ограничение скорость для легковых авто и грузовиков весом до 3,5 тонн. Теперь водителям нельзя будет развивать скорость более 90 километров в час на въезде из Ростовской области в Краснодарский край.