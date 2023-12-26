На М-4 «Дон» в Ростовской области ограничат скорость до 90 километров в час

Posted Сегодня, 16:33
Published Сегодня, 16:33
Modified Сегодня, 16:35
Updated Сегодня, 16:35
Представители компании «Автодор» объявили, что со среды, 27 декабря, на участке трассы от 1091-го до 1119-го километра введут ограничение скорость для легковых авто и грузовиков весом до 3,5 тонн. Теперь водителям нельзя будет развивать скорость более 90 километров в час на въезде из Ростовской области в Краснодарский край.
По словам представителей компании, эти меры позволят обеспечить безопасность водителей во время непогоды. Ограничения будут действовать до 14 апреля 2024 года, после чего скорость движения транспорта позволят увеличить до 110 километров в час.