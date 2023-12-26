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На М-4 «Дон» в Ростовской области ограничат скорость до 90 километров в час

На М-4 «Дон» в Ростовской области ограничат скорость до 90 километров в час

26 декабря 2023, 16:33
Фото: Диана Троянская / rostovgazeta.ru
На М-4 «Дон» в Ростовской области ограничат скорость до 90 километров в час
В Ростовской области со среды, 27 декабря, введут ограничение скорости до 90 километров в час, подробностями поделилась компания «Автодор».

Представители компании «Автодор» объявили, что со среды, 27 декабря, на участке трассы от 1091-го до 1119-го километра введут ограничение скорость для легковых авто и грузовиков весом до 3,5 тонн. Теперь водителям нельзя будет развивать скорость более 90 километров в час на въезде из Ростовской области в Краснодарский край.

Фото: Автодор

По словам представителей компании, эти меры позволят обеспечить безопасность водителей во время непогоды. Ограничения будут действовать до 14 апреля 2024 года, после чего скорость движения транспорта позволят увеличить до 110 километров в час.

Ограничение скорости введут на Волкова в Ростове-на-Дону с 21 декабря
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Ранее в Ростове на одной из улиц запретили набирать скорость выше 40 километров в час.

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