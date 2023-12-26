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Posted Сегодня, 07:26

Published Сегодня, 07:26

Modified Сегодня, 07:28

Updated Сегодня, 07:28

На Новый год в Ростове потеплеет до +8 градусов

На Новый год в Ростове потеплеет до +8 градусов

26 декабря 2023, 07:26
Фото: 1MI
На Новый год в Ростове потеплеет до +8 градусов
В ночь с 31 декабря на 1 января в Ростове ожидается до +8 градусов, прогнозируют метеорологи.

Некоторые синоптики прогнозируют, что в новогоднюю ночь в Ростове ожидается пасмурная погода. Может пойти небольшой дождь, который начнется днем 31 декабря.

Также слабый дождь может быть с пятницы на субботу. Однако в четверг и пятницу, 28 и 29 декабря, ожидаются даже минусовые температуры. В то время, как к выходным в донской столице, потеплеет.

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В среду, 27 декабря, в Ростове также может пойти небольшой дождь. Воздух прогреется до +8 градусов. А вот в ночь со среды на четверг может немного подморозить.

Ранее стало известно, что в Ростовской области реки могут выйти из берегов в результате ветрового нагона. Местным жителям рекомендуют не приближаться к Аксаю в это время.

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