На Новый год в Ростове потеплеет до +8 градусов

Posted Сегодня, 07:26
Published Сегодня, 07:26
Modified Сегодня, 07:28
Updated Сегодня, 07:28
Некоторые синоптики прогнозируют, что в новогоднюю ночь в Ростове ожидается пасмурная погода. Может пойти небольшой дождь, который начнется днем 31 декабря.
Также слабый дождь может быть с пятницы на субботу. Однако в четверг и пятницу, 28 и 29 декабря, ожидаются даже минусовые температуры. В то время, как к выходным в донской столице, потеплеет.
В среду, 27 декабря, в Ростове также может пойти небольшой дождь. Воздух прогреется до +8 градусов. А вот в ночь со среды на четверг может немного подморозить.
Ранее стало известно, что в Ростовской области реки могут выйти из берегов в результате ветрового нагона. Местным жителям рекомендуют не приближаться к Аксаю в это время.