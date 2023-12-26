rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 16:51

Published Сегодня, 16:51

Modified Сегодня, 16:53

Updated Сегодня, 16:53

Ирина Смолова

«Отрезали сосок!»: ростовчанка заявила, что ее кошку изранили в ветклинике

26 декабря 2023, 16:51
Фото: rostovgazeta.ru
Ирина Смолова

Ростовчанка заявила, что ее кошка в ветклинике лишилась соска

Жительница Ростова решила стерилизовать свою кошку. Для этого она обратилась в ветклинику «Айболит» на Стачках. А вместе со стерилизацией кошке якобы отрезали сосок, сообщила RostovGazeta хозяйка кошки Ирина Смолова.

В клинику «Айболит» на проспекте Стачки в Ростове Ирина выбрала не случайно. Там, по ее словам, есть УЗИ. У кошки были некие проблемы, поэтому накануне стерилизации, ростовчанка планировала ее обследовать.

«УЗИ не выявило ничего, что требовало лечения. Кошку стерилизовали. И я забрала ее в послеоперационной попоне. Снимать попону мне не рекомендовали неделю, чтобы не попала инфекция», — отмечает Смолова.

Когда через неделю ростовчанка сняла попону, ужаснулась. Она рассказывает, что возле шва у кошки обнаружила срезанный сосок. За прошедшую неделю он, по словам Ирины, стал заживать и покрылся корочкой.

Потребовалось искусственное дыхание: пожарный в Ростове спас бездыханную кошку
Узнать подробнее

«Слава богу все зажило, но отзыв об этом я оставила, приложив фотографии. Следом мне позвонили из „Аболита“ и пригласили приехать с кошкой, чтобы разобраться в ситуации. Три ветеринара осмотрели мою кошку, и пришли к выводу, что сосок не срезали, а он изначально был таким маленьким. Но позвольте, меня с кошкой позвали в ветклинику для того, чтобы убедить в этом? Неужели никто из ветеринаров не увидел зарубцевавшуюся ранку на месте соска?» — возмущается хозяйка кошки.

В ветклинике корреспонденту RostovGazeta разъяснили, что срезать сосок у животного в процессе выбривания места для операции невозможно. Эта процедура выполняется машинкой, которая не может поранить животное.

«Увидев отзыв, мы пригласили владелицу кошки в ветклинику, осмотрели молочные пакеты кошки. Никаких срезов не было выявлено», — подчеркнули в «Айболите». Информация уточняется.

Ранее RostovGazeta сообщала, как ростовчанка обнаружила пропажу пупка после проведенной эстетической операции в Ростове.

«Оставили на почте»: ростовчанка без пупка не может добиться результатов экспертизы
Узнать подробнее
Читайте также:
Травматолог Ростовской области без линейки не смог разглядеть культи у инвалида«Наследие пандемии»: сколько лет требуется ростовчанам, чтобы доказать ошибки врачей«Карают или лечат»: как ростовчанку Светлану Говорову силой удерживают в психбольнице
#Общество#Эксклюзив#Новости#Дарья Демидова#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Ростов#Стерилизация#Кошка#Ветклиника#Сосок#Шов#Отзыв#Ветеринары
Подпишитесь
Жители Ростова ищут идеальную елку и загадывают зарплаты побольше на Новый год
Сегодня, 16:56
На М-4 «Дон» в Ростовской области ограничат скорость до 90 километров в час
Сегодня, 16:33
«Солнечному кругу» грозит штраф за срыв реконструкции «Юбилейного» в Ростове
Сегодня, 16:03
«Кормят помоями»: в Каменске родители нагрянули с проверкой в столовую гимназии
Сегодня, 12:58
«Отмечали в клубе НКВД»: когда Дед Мороз и Снегурочка впервые появились в Ростове
Сегодня, 11:35