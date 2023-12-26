«Отрезали сосок!»: ростовчанка заявила, что ее кошку изранили в ветклинике

Posted Сегодня, 16:51
Published Сегодня, 16:51
Modified Сегодня, 16:53
Updated Сегодня, 16:53
В клинику «Айболит» на проспекте Стачки в Ростове Ирина выбрала не случайно. Там, по ее словам, есть УЗИ. У кошки были некие проблемы, поэтому накануне стерилизации, ростовчанка планировала ее обследовать.
«УЗИ не выявило ничего, что требовало лечения. Кошку стерилизовали. И я забрала ее в послеоперационной попоне. Снимать попону мне не рекомендовали неделю, чтобы не попала инфекция», — отмечает Смолова.
Когда через неделю ростовчанка сняла попону, ужаснулась. Она рассказывает, что возле шва у кошки обнаружила срезанный сосок. За прошедшую неделю он, по словам Ирины, стал заживать и покрылся корочкой.
«Слава богу все зажило, но отзыв об этом я оставила, приложив фотографии. Следом мне позвонили из „Аболита“ и пригласили приехать с кошкой, чтобы разобраться в ситуации. Три ветеринара осмотрели мою кошку, и пришли к выводу, что сосок не срезали, а он изначально был таким маленьким. Но позвольте, меня с кошкой позвали в ветклинику для того, чтобы убедить в этом? Неужели никто из ветеринаров не увидел зарубцевавшуюся ранку на месте соска?» — возмущается хозяйка кошки.
В ветклинике корреспонденту RostovGazeta разъяснили, что срезать сосок у животного в процессе выбривания места для операции невозможно. Эта процедура выполняется машинкой, которая не может поранить животное.
«Увидев отзыв, мы пригласили владелицу кошки в ветклинику, осмотрели молочные пакеты кошки. Никаких срезов не было выявлено», — подчеркнули в «Айболите». Информация уточняется.
Ранее RostovGazeta сообщала, как ростовчанка обнаружила пропажу пупка после проведенной эстетической операции в Ростове.