«Отрезали сосок!»: ростовчанка заявила, что ее кошку изранили в ветклинике

«Слава богу все зажило, но отзыв об этом я оставила, приложив фотографии. Следом мне позвонили из „Аболита“ и пригласили приехать с кошкой, чтобы разобраться в ситуации. Три ветеринара осмотрели мою кошку, и пришли к выводу, что сосок не срезали, а он изначально был таким маленьким. Но позвольте, меня с кошкой позвали в ветклинику для того, чтобы убедить в этом? Неужели никто из ветеринаров не увидел зарубцевавшуюся ранку на месте соска?» — возмущается хозяйка кошки.