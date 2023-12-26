Политолог объяснил, почему Украина продолжит попытки атаковать Ростов в 2024 году

Posted Сегодня, 08:44
Published Сегодня, 08:44
Modified Сегодня, 08:46
Updated Сегодня, 08:46
Возможности Украины пытаться совершать атаки на Ростовскую область, по словам политолога, обусловлены поддержкой Западной Европы и США.
«Пока Украине будут давать деньги и технику, ожидать прекращения попыток атак не стоит», — отмечает Дмитрий Абросимов.
Спикер добавляет, что говорить об окончании СВО в 2024 году очень сложно, однако это может произойти.
«Эта тема сейчас будет очень важной в повестке Америки. Дело в том, что в 2024 году в США пройдут выборы президента. И если Байден захочет победить, США будут настаивать на мирных переговорах», — резюмирует собеседник.
Ранее RostovGazeta сообщала, что Байден принимал решение передать Украине ракеты, способные достать до Ростова.