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Published Сегодня, 08:44

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Политолог объяснил, почему Украина продолжит попытки атаковать Ростов в 2024 году

Политолог объяснил, почему Украина продолжит попытки атаковать Ростов в 2024 году

26 декабря 2023, 08:44
Фото: Mil.gov.ua/cc by 4.0/wikimedia
Политолог объяснил, почему Украина продолжит попытки атаковать Ростов в 2024 году
Украина всегда будет стараться атаковать Ростовскую область пока у нее есть такая возможность, сообщил RostovGazeta политолог Дмитрий Абросимов.

Возможности Украины пытаться совершать атаки на Ростовскую область, по словам политолога, обусловлены поддержкой Западной Европы и США.

«Пока Украине будут давать деньги и технику, ожидать прекращения попыток атак не стоит», — отмечает Дмитрий Абросимов.

Спикер добавляет, что говорить об окончании СВО в 2024 году очень сложно, однако это может произойти.

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«Эта тема сейчас будет очень важной в повестке Америки. Дело в том, что в 2024 году в США пройдут выборы президента. И если Байден захочет победить, США будут настаивать на мирных переговорах», — резюмирует собеседник.

Ранее RostovGazeta сообщала, что Байден принимал решение передать Украине ракеты, способные достать до Ростова.

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