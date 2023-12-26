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Published Сегодня, 06:43

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Updated Сегодня, 06:45

В Ростовской области в ДТП с бензовозом и грузовиком погибли два человека

Появились кадры после столкновения бензовоза и грузовика в Ростовской области

26 декабря 2023, 06:43
Фото: rostovgazeta.ru
В Ростовской области в ДТП с бензовозом и грузовиком погибли два человека
Водители грузовика и бензовоза погибли в результате ДТП на трассе в Ростовской области, сообщили в региональной пресс-службе ГИБДД.

Авария произошла накануне вечером на 49 км трассы «Ростов-Новошахтинск». По предварительным данным, 53-летний водитель грузовой машины МАЗ на скользкой дороге столкнулся с бензовозом.

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Кадры ДТП с двумя бензовозамиКадры ДТП с двумя бензовозами
Кадры ДТП с двумя бензовозамиКадры ДТП с двумя бензовозами
Кадры ДТП с двумя бензовозамиКадры ДТП с двумя бензовозами
Кадры ДТП с двумя бензовозамиКадры ДТП с двумя бензовозами
Кадры ДТП с двумя бензовозами
Фото: УГИБДД по Ростовской области

В это время в бензовозе находился 57-летний водитель. От столкновения кабины машин смяло. Сами грузовые автомобили вынесло на обочину.

Сообщается, что оба водителя получили смертельные травмы. Приехавшие на место медики констатировали не смогли оказать им помощь.

Ранее в Ростовской области произошло ДТП, в котором погибли четыре человека. Две легковушки столкнулись лоб в лоб на мокром асфальте.

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