Появились кадры после столкновения бензовоза и грузовика в Ростовской области

Posted Сегодня, 06:43
Published Сегодня, 06:43
Modified Сегодня, 06:45
Updated Сегодня, 06:45
Авария произошла накануне вечером на 49 км трассы «Ростов-Новошахтинск». По предварительным данным, 53-летний водитель грузовой машины МАЗ на скользкой дороге столкнулся с бензовозом.
В это время в бензовозе находился 57-летний водитель. От столкновения кабины машин смяло. Сами грузовые автомобили вынесло на обочину.
Сообщается, что оба водителя получили смертельные травмы. Приехавшие на место медики констатировали не смогли оказать им помощь.
Ранее в Ростовской области произошло ДТП, в котором погибли четыре человека. Две легковушки столкнулись лоб в лоб на мокром асфальте.