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Posted Сегодня, 16:03

Published Сегодня, 16:03

Modified Сегодня, 16:05

Updated Сегодня, 16:05

«Солнечному кругу» грозит штраф за срыв реконструкции «Юбилейного» в Ростове

«Солнечному кругу» грозит штраф за срыв реконструкции «Юбилейного» в Ростове

26 декабря 2023, 16:03
Фото: Midjourney
«Солнечному кругу» грозит штраф за срыв реконструкции «Юбилейного» в Ростове
В Ростове компании «Солнечный круг» грозит крупный штраф за нарушение сроков реконструкции кинотеатра «Юбилейный», сведения появились в картотеке арбитражного суда Ростовской области.

В середине декабря департамент имущественно-земельных отношений Ростова-на-Дону направил в суд иск против ООО «Солнечный круг», общая сумма требований составила 321,9 тысячи рублей.

Эти средства ДИЗО Ростова желает получить как неустойку за срыв сроков выполнения контракта на реконструкцию кинотеатра «Юбилейного» на улице Сержантова. Сейчас к делу в качестве третьих лиц привлекли АО «Киноконцертный комплекс „Юбилейный“» и индивидуального предпринимателя Игоря Воронова.

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До 23 января 2024 года ответчик должен будет представить отзыв на иск, а к 14 февраля обе стороны судебного спора должны предоставить суду документы, подтверждающие их позицию и защищающие их интересы.

Напомним, летом этого года суд признал законным выход «Солнечного круга» из проекта реконструкции «Юбилейного», однако в начале декабря судебные заседания возобновились в апелляционной инстанции.

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