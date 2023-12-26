«Солнечному кругу» грозит штраф за срыв реконструкции «Юбилейного» в Ростове

Эти средства ДИЗО Ростова желает получить как неустойку за срыв сроков выполнения контракта на реконструкцию кинотеатра «Юбилейного» на улице Сержантова. Сейчас к делу в качестве третьих лиц привлекли АО «Киноконцертный комплекс „Юбилейный“» и индивидуального предпринимателя Игоря Воронова.