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Posted Сегодня, 06:56

Published Сегодня, 06:56

Modified Сегодня, 06:58

Updated Сегодня, 06:58

Ученые выяснили, чем полезны груши

26 декабря 2023, 06:56
Груша оказывает положительное воздействие на организм. Ученые отмечают, что она является источником пищевых волокон, которые способствуют нормальному функционированию желудочно-кишечного тракта.

Также груша богата витаминами и полезными веществами, включая витамин С, который укрепляет иммунную систему, пишет ИА RuNews24.ru.

Однако груши также содержат антиоксиданты, которые борются с окислительным стрессом, что часто приводит к когнитивным нарушениям.

Кроме того, научные исследования свидетельствуют о том, что груши обладают антимутагенными и противораковыми свойствами, что может помочь снизить риск развития рака желудка, мочевого пузыря и легких.

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