Posted Сегодня, 06:56
Published Сегодня, 06:56
Modified Сегодня, 06:58
Updated Сегодня, 06:58
Также груша богата витаминами и полезными веществами, включая витамин С, который укрепляет иммунную систему, пишет ИА RuNews24.ru.
Однако груши также содержат антиоксиданты, которые борются с окислительным стрессом, что часто приводит к когнитивным нарушениям.
Кроме того, научные исследования свидетельствуют о том, что груши обладают антимутагенными и противораковыми свойствами, что может помочь снизить риск развития рака желудка, мочевого пузыря и легких.