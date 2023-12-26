rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:18

Published Сегодня, 14:18

Modified Сегодня, 14:31

Updated Сегодня, 14:31

В России распространяется новый штамм коронавируса «пирола»

В России распространяется новый штамм коронавируса «пирола»

26 декабря 2023, 14:18
Фото: Midjourney
Минздрав России сообщил об увеличении заболеваемости гриппом и росте случаев инфицирования штаммом «пирола» — более заразным по сравнению с предыдущим подвариантом коронавируса. Эксперты рассказали, как защититься от нового типа ковида.

Инфекционист, доктор медицинских наук Николай Малышев рассказал, что «пирола» заразнее, чем омикрон-штамм коронавируса, однако смертность от него практически нулевая. Правда, заболевание проходит тяжело, с сильным кашлем, температурой, осложнениями в виде пневмонии, пишет newizv.ru.

«Также может развиваться постковидный синдром. До нового года заболеваемость будет расти», — заявил инфекционист.

В начале ноября глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала об ухудшении эпидситуации с ковидом в России. Оперштаб по противодействию коронавирусу в конце ноября сообщил о росте заболеваемости за неделю почти на 33%, его зафиксировали в 79 регионах. Число госпитализированных выросло на 25% по сравнению с предыдущей неделей.

Врач-инфекционист, педиатр, генеральный директор клиники «Лидер медицина» Евгений Тимаков отметил, что сейчас идет распространение нескольких сезонных вирусов, поэтому симптомы могут быть смазаны.

«Есть свои характерные признаки заболевания: затяжной сильный кашель, заложенность носа и боль в горле», — отметил он.

В случае заражения врачи советуют вовремя начинать лечение. Лучше всего обращаться к проверенным противовирусным средствам, которые уже зарекомендовали себя. На основании клинических исследований и практики в приоритете у врачей остаются препараты с действующим веществом молнупиравир (Molnupiravir). Из российских препаратов его содержит хорошо зарекомендовавший себя в пандемию «Эсперавир». Медики охотно прописывали его заболевшим.

Как выяснилось, молнупиравир способен вносить ошибки в геномную РНК коронавируса. Более того, он может также помогать лечить другие РНК-вирусы. То есть это лекарство помогает и в борьбе с простудой, вызванной, например, риновирусами.

Также, чтобы не заразиться, врачи советуют избегать массового скопления людей, часто мыть руки, проветривать помещения и повышать иммунитет.

Подпишитесь
Жители Ростова ищут идеальную елку и загадывают зарплаты побольше на Новый год
Сегодня, 16:56
«Отрезали сосок!»: ростовчанка заявила, что ее кошку изранили в ветклинике
Сегодня, 16:51
На М-4 «Дон» в Ростовской области ограничат скорость до 90 километров в час
Сегодня, 16:33
«Солнечному кругу» грозит штраф за срыв реконструкции «Юбилейного» в Ростове
Сегодня, 16:03
«Кормят помоями»: в Каменске родители нагрянули с проверкой в столовую гимназии
Сегодня, 12:58
«Отмечали в клубе НКВД»: когда Дед Мороз и Снегурочка впервые появились в Ростове
Сегодня, 11:35