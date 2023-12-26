В России распространяется новый штамм коронавируса «пирола»

Posted Сегодня, 14:18
Published Сегодня, 14:18
Modified Сегодня, 14:31
Updated Сегодня, 14:31
Инфекционист, доктор медицинских наук Николай Малышев рассказал, что «пирола» заразнее, чем омикрон-штамм коронавируса, однако смертность от него практически нулевая. Правда, заболевание проходит тяжело, с сильным кашлем, температурой, осложнениями в виде пневмонии, пишет newizv.ru.
«Также может развиваться постковидный синдром. До нового года заболеваемость будет расти», — заявил инфекционист.
В начале ноября глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала об ухудшении эпидситуации с ковидом в России. Оперштаб по противодействию коронавирусу в конце ноября сообщил о росте заболеваемости за неделю почти на 33%, его зафиксировали в 79 регионах. Число госпитализированных выросло на 25% по сравнению с предыдущей неделей.
Врач-инфекционист, педиатр, генеральный директор клиники «Лидер медицина» Евгений Тимаков отметил, что сейчас идет распространение нескольких сезонных вирусов, поэтому симптомы могут быть смазаны.
«Есть свои характерные признаки заболевания: затяжной сильный кашель, заложенность носа и боль в горле», — отметил он.
В случае заражения врачи советуют вовремя начинать лечение. Лучше всего обращаться к проверенным противовирусным средствам, которые уже зарекомендовали себя. На основании клинических исследований и практики в приоритете у врачей остаются препараты с действующим веществом молнупиравир (Molnupiravir). Из российских препаратов его содержит хорошо зарекомендовавший себя в пандемию «Эсперавир». Медики охотно прописывали его заболевшим.
Как выяснилось, молнупиравир способен вносить ошибки в геномную РНК коронавируса. Более того, он может также помогать лечить другие РНК-вирусы. То есть это лекарство помогает и в борьбе с простудой, вызванной, например, риновирусами.
Также, чтобы не заразиться, врачи советуют избегать массового скопления людей, часто мыть руки, проветривать помещения и повышать иммунитет.