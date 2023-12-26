В России распространяется новый штамм коронавируса «пирола»

В случае заражения врачи советуют вовремя начинать лечение. Лучше всего обращаться к проверенным противовирусным средствам, которые уже зарекомендовали себя. На основании клинических исследований и практики в приоритете у врачей остаются препараты с действующим веществом молнупиравир (Molnupiravir). Из российских препаратов его содержит хорошо зарекомендовавший себя в пандемию «Эсперавир». Медики охотно прописывали его заболевшим.