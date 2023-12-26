В Ростове-на-Дону снесут два многоквартирных дома

Posted Сегодня, 11:31
Published Сегодня, 11:31
Modified Сегодня, 11:33
Updated Сегодня, 11:33
В одном из документов говорится об изъятии для муниципальных нужд земельный участок площадью 541 квадратный метр. Он находится на улице Республиканской, 157/31.
Причиной назвали многоквартирный дом, который принадлежали аварийный и теперь его предстоит снести. Участок принадлежит владельцам помещений на праве общей долевой собственности.
Теперь предстоит провести оценку размера возмещения собственникам жилья.
В другом постановлении говорится об участке на улице Малюгиной, 107, площадь которого достигает 772 «квадратов». Причиной также стал многоквартирный дом, который признали аварийным.
Ранее появилась информация, что власти Ростова хотят пустить с молотка уникальный «Дом-ветеран» в центре города.