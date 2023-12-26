rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:31

Published Сегодня, 11:31

Modified Сегодня, 11:33

Updated Сегодня, 11:33

В Ростове-на-Дону снесут два многоквартирных дома

В Ростове-на-Дону снесут два многоквартирных дома

26 декабря 2023, 11:31
Фото: Яндекс.Карты
В Ростове-на-Дону снесут два многоквартирных дома
В Ростове-на-Дону планируется изъять два участка, на которых стоят аварийные многоквартирные дома, сказано в постановлении городской администрации.

В одном из документов говорится об изъятии для муниципальных нужд земельный участок площадью 541 квадратный метр. Он находится на улице Республиканской, 157/31.

Причиной назвали многоквартирный дом, который принадлежали аварийный и теперь его предстоит снести. Участок принадлежит владельцам помещений на праве общей долевой собственности.

В Ростове снесут жилой дом рядом с НИИАП
Узнать подробнее

Теперь предстоит провести оценку размера возмещения собственникам жилья.

В другом постановлении говорится об участке на улице Малюгиной, 107, площадь которого достигает 772 «квадратов». Причиной также стал многоквартирный дом, который признали аварийным.

В другом постановлении говорится об участке на улице Малюгиной, 107, площадь которого достигает 772 «квадратов».В другом постановлении говорится об участке на улице Малюгиной, 107, площадь которого достигает 772 «квадратов».
В другом постановлении говорится об участке на улице Малюгиной, 107, площадь которого достигает 772 «квадратов».
Фото: Яндекс.Карты

Ранее появилась информация, что власти Ростова хотят пустить с молотка уникальный «Дом-ветеран» в центре города.

Читайте также:
В Ростове снесут жилой дом рядом с НИИАПВ Ростове снесут школу №94 в АлександровкеВ Ростове-на-Дону снесут аварийный дом на Станиславского, построенный в 1898 году
#Общество#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Аварийные дома#Городская администрация#Земельный участок#Оценка возмещения#Муниципальные нужды#Центр города#Многоквартирные дома
Подпишитесь
Жители Ростова ищут идеальную елку и загадывают зарплаты побольше на Новый год
Сегодня, 16:56
«Отрезали сосок!»: ростовчанка заявила, что ее кошку изранили в ветклинике
Сегодня, 16:51
На М-4 «Дон» в Ростовской области ограничат скорость до 90 километров в час
Сегодня, 16:33
«Солнечному кругу» грозит штраф за срыв реконструкции «Юбилейного» в Ростове
Сегодня, 16:03
«Кормят помоями»: в Каменске родители нагрянули с проверкой в столовую гимназии
Сегодня, 12:58
«Отмечали в клубе НКВД»: когда Дед Мороз и Снегурочка впервые появились в Ростове
Сегодня, 11:35