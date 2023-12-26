В Ростове сотни семей военнослужащих остались без отопления и горячей воды

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Во вторник, 26 декабря, губернатор Василий Голубев рассказал, что нанес визит семье участника СВО из Батайска Романа Рудакова, чье предсмертное послание на кирпичной стене в Марьинке всколыхнуло сердца его земляков и всех россиян.
Под постом близкие действующих военных попросили главу региона обратить внимание и на выживших военных с их семьями, которые в общей сумме месяц сидят без отопления в относительно новом доме на проспекте Горшкова, 6В.
«Господин Губернатор, до каких пор будет бардак в министерстве ЖКХ? В Ростове —на-Дону проспект Горшкова, 6В сегодня, 26 декабря, отсутствует отопление в 260 квартирах! Его нет вторые сутки», — возмутилась одна из жильцов проблемного дома.
По словам женщины, отопительный сезон начался 75 дней, 30 из них жильцы провели без отопления. Женщина не понимает, какие услуги должны оплачивать жильцы, если вынуждены мерзнуть почти половину отопительного сезона.
Стоит заметить, что дом, согласно данным МинЖКХ, построили в 2005 году, по словам женщины, 75% жильцов — это действующие военные и их семьи, которые живут без горячей воды и тепла уже несколько суток.
«Обращения никаких результатов не дает. УК „Болгарстрой“ и „Теплокоммунэнерго“ ничего не делают, если бы их лишили лицензий, наказали, то другим было неповадно», — категорично заметила женщина, назвав ситуацию попустительством со стороны органов местной власти.
Обращаем внимание, информация официально не подтвердилась, данные уточняются.