В Ростове в магазинах стали ограничивать продаж яиц в одни руки

Портал Ro.today рассказал, что перед Новым годов в Ростове-на-Дону стали ограничивать продажу куриных яиц в одни руки. Ценники с предупреждением об ограничениях продажи социально значимого товара заметили в гипермаркете «О’кей». Согласно данным издания, скидку 15% на покупку яиц в магазине можно получить только при условии, что покупатель возьмет менее трех лотков на десять штук.