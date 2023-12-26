В Ростове в магазинах стали ограничивать продаж яиц в одни руки

Posted Сегодня, 17:44
Published Сегодня, 17:44
Modified Сегодня, 17:46
Updated Сегодня, 17:46
Портал Ro.today рассказал, что перед Новым годов в Ростове-на-Дону стали ограничивать продажу куриных яиц в одни руки. Ценники с предупреждением об ограничениях продажи социально значимого товара заметили в гипермаркете «О’кей». Согласно данным издания, скидку 15% на покупку яиц в магазине можно получить только при условии, что покупатель возьмет менее трех лотков на десять штук.
Покупателям, решившим запастись яйцами и приобретающим более трех упаковок придется заплатить около 200 рублей за каждую.
Аналогичные правила действуют и на большие упаковки по 30 яиц. Если соблюдать лимит стоимость одного лотка составит 449 рублей, если купить более трех упаковок — оплата за одну единицу товара увеличится до 529 рублей.
Ранее директор птицефабрики объяснила, почему в Ростовской области продолжают расти цены на яйца.