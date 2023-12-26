rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 17:44

Published Сегодня, 17:44

Modified Сегодня, 17:46

Updated Сегодня, 17:46

В Ростове в магазинах стали ограничивать продаж яиц в одни руки

В Ростове в магазинах стали ограничивать продаж яиц в одни руки

26 декабря 2023, 17:44
Фото: rostovgazeta.ru
В Ростове в магазинах стали ограничивать продаж яиц в одни руки
В Ростове в некоторых сетевых магазинах стали ограничивать продажу куриных яиц, об этом сообщили донские СМИ.

Портал Ro.today рассказал, что перед Новым годов в Ростове-на-Дону стали ограничивать продажу куриных яиц в одни руки. Ценники с предупреждением об ограничениях продажи социально значимого товара заметили в гипермаркете «О’кей». Согласно данным издания, скидку 15% на покупку яиц в магазине можно получить только при условии, что покупатель возьмет менее трех лотков на десять штук.

Депутат объяснил, почему в Ростовской области растут цены на яйца и другие продукты
Узнать подробнее

Покупателям, решившим запастись яйцами и приобретающим более трех упаковок придется заплатить около 200 рублей за каждую.

Аналогичные правила действуют и на большие упаковки по 30 яиц. Если соблюдать лимит стоимость одного лотка составит 449 рублей, если купить более трех упаковок — оплата за одну единицу товара увеличится до 529 рублей.

Ранее директор птицефабрики объяснила, почему в Ростовской области продолжают расти цены на яйца.

Читайте также:
Свиней, овец и коз стало меньше в хозяйствах Ростовской областиВ Ростове обнаружили самых щедрых мужчин и самые дорогие яйцаУченый рассказал, что ждет ростовчан после того, как упадут цены на яйца
#Общество#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Надежда Пустяк#Цены#Ограничения#Последние новости Ростова на сегодня#Цены на продукты в Ростове#Цены на продукты в Ростовской области#Ростов#Магазины#Яйца#Происшествия#Цены на яйца
Подпишитесь
Жители Ростова ищут идеальную елку и загадывают зарплаты побольше на Новый год
Сегодня, 16:56
«Отрезали сосок!»: ростовчанка заявила, что ее кошку изранили в ветклинике
Сегодня, 16:51
На М-4 «Дон» в Ростовской области ограничат скорость до 90 километров в час
Сегодня, 16:33
«Солнечному кругу» грозит штраф за срыв реконструкции «Юбилейного» в Ростове
Сегодня, 16:03
«Кормят помоями»: в Каменске родители нагрянули с проверкой в столовую гимназии
Сегодня, 12:58
«Отмечали в клубе НКВД»: когда Дед Мороз и Снегурочка впервые появились в Ростове
Сегодня, 11:35