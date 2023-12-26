В Ростове выделили 210 миллионов на прочистку ливневок в 2024 году

Posted Сегодня, 12:02
Published Сегодня, 12:02
Modified Сегодня, 12:04
Updated Сегодня, 12:04
В понедельник, 25 декабря, МКУ «Дирекция по строительству объектов транспортной инфраструктуры города Ростова-на-Дону» опубликовала документы о проведении работ по промывке, прочистке и телеинспекции с ремонтом сетей ливневок на территории города.
Согласно плану-графику, подрядчика для этих работ начнут искать уже в 2024 году, сроки выполнения контракта будут распространяться на 2025 и 2026 годы. За это время исполнитель получит 210 миллионов рублей за прочистку ливневой канализации Ростова, проверку состояния сети с помощью телеинспекции, а также проведет ремонт ветхих и аварийных участков инженерной инфраструктуры.
Пока прием заявок от потенциальных подрядчиков не начался, закупка появится в открытом доступе в течение 2024 года.
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