rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:02

Published Сегодня, 12:02

Modified Сегодня, 12:04

Updated Сегодня, 12:04

В Ростове выделили 210 миллионов на прочистку ливневок в 2024 году

В Ростове выделили 210 миллионов на прочистку ливневок в 2024 году

26 декабря 2023, 12:02
Фото: rostovgazeta.ru
В Ростове выделили 210 миллионов на прочистку ливневок в 2024 году
В Ростове-на-Дону потратят 210 миллионов рублей на содержание ливневок на городских дорогах, информация об этом появилась на портале госзакупок.

В понедельник, 25 декабря, МКУ «Дирекция по строительству объектов транспортной инфраструктуры города Ростова-на-Дону» опубликовала документы о проведении работ по промывке, прочистке и телеинспекции с ремонтом сетей ливневок на территории города.

Более 1,7 млрд рублей потратят на закупку автобусов и электробусов в Ростове
Узнать подробнее

Согласно плану-графику, подрядчика для этих работ начнут искать уже в 2024 году, сроки выполнения контракта будут распространяться на 2025 и 2026 годы. За это время исполнитель получит 210 миллионов рублей за прочистку ливневой канализации Ростова, проверку состояния сети с помощью телеинспекции, а также проведет ремонт ветхих и аварийных участков инженерной инфраструктуры.

Пока прием заявок от потенциальных подрядчиков не начался, закупка появится в открытом доступе в течение 2024 года.

Ранее в Ростове затопило улицу Пушкинскую во время декабрьского ливня.

Читайте также:
В Ростове закрыли ливневку, в которой утонула учительницаВ Ростове-на-Дону насчитали 914 километров ливневокАлексей Логвиненко утвердил схему ливневой канализации города
#Общество#Город#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Надежда Пустяк#Госзакупки#Ливневки#Последние новости Ростова на сегодня#Дороги#Ростов#18+#Ливневая канализация Ростова-на-Дону#Происшествия
Подпишитесь
Жители Ростова ищут идеальную елку и загадывают зарплаты побольше на Новый год
Сегодня, 16:56
«Отрезали сосок!»: ростовчанка заявила, что ее кошку изранили в ветклинике
Сегодня, 16:51
На М-4 «Дон» в Ростовской области ограничат скорость до 90 километров в час
Сегодня, 16:33
«Солнечному кругу» грозит штраф за срыв реконструкции «Юбилейного» в Ростове
Сегодня, 16:03
«Кормят помоями»: в Каменске родители нагрянули с проверкой в столовую гимназии
Сегодня, 12:58
«Отмечали в клубе НКВД»: когда Дед Мороз и Снегурочка впервые появились в Ростове
Сегодня, 11:35