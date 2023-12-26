В Ростове выделили 210 миллионов на прочистку ливневок в 2024 году

Согласно плану-графику, подрядчика для этих работ начнут искать уже в 2024 году, сроки выполнения контракта будут распространяться на 2025 и 2026 годы. За это время исполнитель получит 210 миллионов рублей за прочистку ливневой канализации Ростова, проверку состояния сети с помощью телеинспекции, а также проведет ремонт ветхих и аварийных участков инженерной инфраструктуры.