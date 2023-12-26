В Ростовской области назвали профессии с самыми высокими зарплатами в 2023 году

Posted Сегодня, 18:15
Published Сегодня, 18:15
Modified Сегодня, 18:17
Updated Сегодня, 18:17
Портал Ro.today со ссылкой на руководителя пресс-службы HH.ru Юг Екатерину Никифорову назвали профессии, которые оплачивались в 2023 году лучше других.
Так самая высокая зарплата размером 225 тысяч рублей оказалась у Data Scientist — специалистов, анализирующих данные для бизнеса. Второе место разделили представители сразу шести профессий: операционный директор, руководитель отдела аналитики с DevOps-инженерами, коммерческими директорами, директорами по информационным технологиям и руководителями группы разработки. Их работу оценивают в среднем в 150 тысяч рублей.
Третье место с зарплатой 130 тысяч рублей заняли аналитики данных и BI-аналитики, отвечающие за сбор, хранение и анализ данных компании.
Также в рейтинг персонала с высокими зарплатами вошли гендиректоры, геодезисты, риэлторы, машинисты, токари, военные, программисты, прорабы, курьеры, продюсеры и сварщики, чьи зарплаты варьируются от 86,5 до 125 тысяч рублей.
Ранее стало известно, сколько дончан зарабатывают больше миллиона рублей в месяц.