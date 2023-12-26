В Ростовской области назвали профессии с самыми высокими зарплатами в 2023 году

Так самая высокая зарплата размером 225 тысяч рублей оказалась у Data Scientist — специалистов, анализирующих данные для бизнеса. Второе место разделили представители сразу шести профессий: операционный директор, руководитель отдела аналитики с DevOps-инженерами, коммерческими директорами, директорами по информационным технологиям и руководителями группы разработки. Их работу оценивают в среднем в 150 тысяч рублей.