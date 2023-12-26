rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 18:15

Published Сегодня, 18:15

Modified Сегодня, 18:17

Updated Сегодня, 18:17

В Ростовской области назвали профессии с самыми высокими зарплатами в 2023 году

В Ростовской области назвали профессии с самыми высокими зарплатами в 2023 году

26 декабря 2023, 18:15
Фото: 1MI
В Ростовской области назвали профессии с самыми высокими зарплатами в 2023 году
В Ростовской области самые высокие зарплаты оказались у токарей, курьеров, военных и слесарей, об этом сообщили аналитики портала трудоустройства.

Портал Ro.today со ссылкой на руководителя пресс-службы HH.ru Юг Екатерину Никифорову назвали профессии, которые оплачивались в 2023 году лучше других.

Так самая высокая зарплата размером 225 тысяч рублей оказалась у Data Scientist — специалистов, анализирующих данные для бизнеса. Второе место разделили представители сразу шести профессий: операционный директор, руководитель отдела аналитики с DevOps-инженерами, коммерческими директорами, директорами по информационным технологиям и руководителями группы разработки. Их работу оценивают в среднем в 150 тысяч рублей.

Третье место с зарплатой 130 тысяч рублей заняли аналитики данных и BI-аналитики, отвечающие за сбор, хранение и анализ данных компании.

Жители Ростова ищут идеальную елку и загадывают зарплаты побольше на Новый год
Узнать подробнее

Также в рейтинг персонала с высокими зарплатами вошли гендиректоры, геодезисты, риэлторы, машинисты, токари, военные, программисты, прорабы, курьеры, продюсеры и сварщики, чьи зарплаты варьируются от 86,5 до 125 тысяч рублей.

Ранее стало известно, сколько дончан зарабатывают больше миллиона рублей в месяц.

Читайте также:
Эксперт назвал отрасли, где ждать повышения зарплат в Ростове в 2024 годуЖители Ростовской области стали брать больше денег в микрозаймахРостовский Дед Мороз признался, сколько зарабатывает в новогодние праздники
#Общество#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Профессии#Надежда Пустяк#Рынок труда#Последние новости Ростова на сегодня#Зарплаты#Зарплаты в Ростовской области#Рынок труда в Ростовской области#18+#Военные#Токари#Программисты#Курьеры#Риэлторы#Происшествия
Подпишитесь
Жители Ростова ищут идеальную елку и загадывают зарплаты побольше на Новый год
Сегодня, 16:56
«Отрезали сосок!»: ростовчанка заявила, что ее кошку изранили в ветклинике
Сегодня, 16:51
На М-4 «Дон» в Ростовской области ограничат скорость до 90 километров в час
Сегодня, 16:33
«Солнечному кругу» грозит штраф за срыв реконструкции «Юбилейного» в Ростове
Сегодня, 16:03
«Кормят помоями»: в Каменске родители нагрянули с проверкой в столовую гимназии
Сегодня, 12:58
«Отмечали в клубе НКВД»: когда Дед Мороз и Снегурочка впервые появились в Ростове
Сегодня, 11:35