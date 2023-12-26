В Ростовской области открыли 250 елочных базаров

Posted Сегодня, 12:09
Published Сегодня, 12:09
Modified Сегодня, 12:11
Updated Сегодня, 12:11
Департамент потребрынка Ростовской области объявил, что с 15 декабря на территории региона приступили к работе елочные базары. За несколько дней до Нового года в регионе открылось 250 елочных базаров, где ведется продажа хвойных деревьев, 30 из них находятся в Ростове-на-Дону — там горожане могут приобрести ели с соснами и пихтами, а в отдельных случаях и украшения для праздничного дерева.
Чтобы выбрать хорошую и свежую ель, сосну или пихту дончанам рекомендуют покупать дерево заранее и в светлое время суток, чтобы иметь возможность рассмотреть дефекты. По словам продавцов, цвет хвои должен быть ярким, а нижние ветви направлены вверх, ствол ели должен быть ровным и однотонным.
Власти добавили, что в настоящий момент в Ростовской области проходят ярмарочные мероприятия, приуроченные к Новому году и Рождеству. Ярмарки организовали на территории Азова, Волгодонска, Новочеркасска, Таганрога и Шахт.
Ранее флорист рассказала, как ростовчанам украсить свои новогодние ели по последней моде.