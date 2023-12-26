rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:09

Published Сегодня, 12:09

Modified Сегодня, 12:11

Updated Сегодня, 12:11

В Ростовской области открыли 250 елочных базаров

В Ростовской области открыли 250 елочных базаров

26 декабря 2023, 12:09
Фото: rostovgazeta.ru
В Ростовской области открыли 250 елочных базаров
В Ростовской области перед Новым годом открыли 250 елочных базаров, об этом объявили в донском правительстве.

Департамент потребрынка Ростовской области объявил, что с 15 декабря на территории региона приступили к работе елочные базары. За несколько дней до Нового года в регионе открылось 250 елочных базаров, где ведется продажа хвойных деревьев, 30 из них находятся в Ростове-на-Дону — там горожане могут приобрести ели с соснами и пихтами, а в отдельных случаях и украшения для праздничного дерева.

«От бунта не отошли»: Собчак раскритиковала новогоднюю елку в Ростове
Узнать подробнее

Чтобы выбрать хорошую и свежую ель, сосну или пихту дончанам рекомендуют покупать дерево заранее и в светлое время суток, чтобы иметь возможность рассмотреть дефекты. По словам продавцов, цвет хвои должен быть ярким, а нижние ветви направлены вверх, ствол ели должен быть ровным и однотонным.

По словам продавцов, цвет хвои должен быть ярким, а нижние ветви направлены вверх, ствол ели должен быть ровным и однотонным.По словам продавцов, цвет хвои должен быть ярким, а нижние ветви направлены вверх, ствол ели должен быть ровным и однотонным.
По словам продавцов, цвет хвои должен быть ярким, а нижние ветви направлены вверх, ствол ели должен быть ровным и однотонным.
Фото: donland.ru

Власти добавили, что в настоящий момент в Ростовской области проходят ярмарочные мероприятия, приуроченные к Новому году и Рождеству. Ярмарки организовали на территории Азова, Волгодонска, Новочеркасска, Таганрога и Шахт.

Ранее флорист рассказала, как ростовчанам украсить свои новогодние ели по последней моде.

Читайте также:
Цены на новогодние пихты в Ростове подскочили до 30 тысяч рублей за деревоВ Ростове цены на ели и сосны выросли до 15 тысяч рублейВ Ростове открыли точки безотходной торговли новогодней атрибутикой
#Общество#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Таганрог#Азов#Надежда Пустяк#Новочеркасск#Шахты#Волгодонск#Новый год#Последние новости Ростова на сегодня#Украшения#Власти#Елки#Дефекты#Ярмарки#Происшествия#Елочные базары#Новогодние ели
Подпишитесь
Жители Ростова ищут идеальную елку и загадывают зарплаты побольше на Новый год
Сегодня, 16:56
«Отрезали сосок!»: ростовчанка заявила, что ее кошку изранили в ветклинике
Сегодня, 16:51
На М-4 «Дон» в Ростовской области ограничат скорость до 90 километров в час
Сегодня, 16:33
«Солнечному кругу» грозит штраф за срыв реконструкции «Юбилейного» в Ростове
Сегодня, 16:03
«Кормят помоями»: в Каменске родители нагрянули с проверкой в столовую гимназии
Сегодня, 12:58
«Отмечали в клубе НКВД»: когда Дед Мороз и Снегурочка впервые появились в Ростове
Сегодня, 11:35