В Ростовской области открыли 250 елочных базаров

Департамент потребрынка Ростовской области объявил, что с 15 декабря на территории региона приступили к работе елочные базары. За несколько дней до Нового года в регионе открылось 250 елочных базаров, где ведется продажа хвойных деревьев, 30 из них находятся в Ростове-на-Дону — там горожане могут приобрести ели с соснами и пихтами, а в отдельных случаях и украшения для праздничного дерева.