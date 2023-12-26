В Суворовском районе Ростова появился новый многофункциональный рукоход

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Именно здесь располагаются различные трассы федерации гонок с препятствиями и самый большой рукоход в мире. Спортивный снаряд протяженностью 90 метров был спроектирован спортсменами клуба «Суворов» и изготовлен по спецзаказу, также как и новый рукоход, открытый в минувшее воскресенье.
Сегодня в Суворовском районе 30 рукоходов. Часть из них расположена в парковых зонах, другая часть во дворах. Новый многофункциональный рукоход был установлен между модульной школой и многоэтажкой на улице Дмитрия Петрова 6. Инициатором установки нового спортивного объекта, по традиции, стали областная федерация гонок с препятствиями, при поддержке застройщика района ВКБ «Новостройки».
Как пояснил директор спортивного клуба «Суворов», вице-президент областной федерации гонок с препятствиями (ФГПРО) Вячеслав Макаров, новый рукоход оборудован различными подвижными модулями, что значительно расширяет функционал этого спортивного объекта.
—Это не просто трубы или лесенка. На этом рукоходе мы видим канаты, барабаны и вращающиеся модули. Это продвинутая, современная полоса препятствий, созданная застройщиком по нашим разработкам. Собственно, как и все предыдущие, — пояснил Вячеслав Макаров.
Директор спортивного клуба «Суворов» добавил, что первый рукоход в Суворовском появился несколько лет назад, после того, как он обратился к застройщику с подобной просьбой.
— Представители застройщика рассмотрели наши просьбы и пошли навстречу. Приехала машина с материалом, потом пришла бригада сварщиков. Меня попросили нарисовать что я хочу. Так и появился рукоход Альпы, который прекрасно видно при въезде в Суворовский. В настоящее время это самый большой многофункциональный рукоход на Юге России с протяжённостью 26 метров.
Далее пошло все как-то само собой. Мы стали строить трассу, расположили на ней около тридцати рукоходов, различных прыжковых зон и ниндзя-участков. Потом здесь появился самый большой рукоход в мире, который прозвали в народе — Царь рукоход, — поделился Вячеслав Макаров.
На открытие нового рукохода пришли и воспитанники спортивного клуба «Суворов». Ребята проверяли на прочность не только новую конструкцию, но и свои силы, так как пройти всю полосу препятствий оказалось не так-то и просто. Однако некоторым воспитанникам это удалось сделать практически с первого раза. Одним из них стал Сергей Минченок, многократный победитель гонок с препятствиями. Шестиклассник живет в центре города, однако часто приезжает в Суворовский вместе с родителями, чтобы потренироваться. По его словам, секрет побед в прохождении подобных препятствий заключается в постоянной самодисциплине и стремлении становиться лучше.
— Я всегда слушаю советы тренера и ставлю себе цели. Сейчас цель стать лучше и сильнее чем вчера. Как говорит наш тренер, нужно развиваться каждый день и тогда, побед будет еще больше, — сказал юный спортсмен.
В настоящее время лидирующие позиции по гонкам с препятствиями на всероссийском уровне занимает Москва. Мэрия столицы выделяет миллионы рублей на рукоходы и другие придомовые спортивные объекты, которые помогают воспитывать молодежь. Перед застройщиком Суворовского района стоит похожая цель. Вместе с региональной федерацией гонок с препятствиями они хотят, чтобы район и дальше оставался самым спортивным в стране. Дать возможность детям и взрослым постоянно тренироваться, развивать тело и дух, участвовать в русском «ниндзя» и стать лучшими атлетами не только в России, но и в мире.
— Раньше мы строили достаточно типовыеспортивные площадки на придомовых территориях, предназначенные для занятий общефизической подготовкой, рассказал представитель застройщика Дмитрий Чернавин. Теперь же, с подачи и с помощью ФГПРО, предполагаем делать более специализированные комплексы. Это позволит жителям Суворовского заниматься более функциональными видами спорта и совершенствовать свою физическую форму.