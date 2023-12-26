В Суворовском районе Ростова появился новый многофункциональный рукоход

На открытие нового рукохода пришли и воспитанники спортивного клуба «Суворов». Ребята проверяли на прочность не только новую конструкцию, но и свои силы, так как пройти всю полосу препятствий оказалось не так-то и просто. Однако некоторым воспитанникам это удалось сделать практически с первого раза. Одним из них стал Сергей Минченок, многократный победитель гонок с препятствиями. Шестиклассник живет в центре города, однако часто приезжает в Суворовский вместе с родителями, чтобы потренироваться. По его словам, секрет побед в прохождении подобных препятствий заключается в постоянной самодисциплине и стремлении становиться лучше.