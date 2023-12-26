В Свердловской области вырос спрос на подарки для здоровья

Posted Сегодня, 07:56
Published Сегодня, 07:56
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Updated Сегодня, 07:56
Спрос на подарки для здоровья заметно увеличился в Свердловской области. По данным «Здравсити», продажи аптечной косметики за неполный декабрь уже выросли на 13%, а витаминов — на 36%. Спрос подстегивают и предновогодние акции, которые проводят аптечные сервисы, пишет tagilcity.ru.
Однако продажи растут и в категории лекарств. Как рассказал руководитель департамента онлайн-продаж «Здравсити» Илья Николаев, зимой распространяются простудно-вирусные заболевания. Кроме того, лекарства могут понадобиться и после новогоднего стола, когда учащаются случаи пищевых расстройств и обострения хронических болезней. Другой фактор увеличения спроса — ожидание потребителями инфляционного роста цен с наступлением нового года.
«Поэтому декабрь — период, когда покупают не только подарки для здоровья, но и пополняют домашнюю аптечку», — сказал эксперт.