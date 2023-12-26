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Updated Сегодня, 07:56

В Свердловской области вырос спрос на подарки для здоровья

В Свердловской области вырос спрос на подарки для здоровья

26 декабря 2023, 07:56
Фото: пресс-служба «Здравсити»
В последний месяц года спрос на аптечные товары вырастает в среднем на 20% относительно ноября, сообщили в маркетплейсе «Здравсити». В последние годы на волне тренда на ЗОЖ становится популярным покупать аптечную косметику и витамины в подарок.

Спрос на подарки для здоровья заметно увеличился в Свердловской области. По данным «Здравсити», продажи аптечной косметики за неполный декабрь уже выросли на 13%, а витаминов — на 36%. Спрос подстегивают и предновогодние акции, которые проводят аптечные сервисы, пишет tagilcity.ru.

Однако продажи растут и в категории лекарств. Как рассказал руководитель департамента онлайн-продаж «Здравсити» Илья Николаев, зимой распространяются простудно-вирусные заболевания. Кроме того, лекарства могут понадобиться и после новогоднего стола, когда учащаются случаи пищевых расстройств и обострения хронических болезней. Другой фактор увеличения спроса — ожидание потребителями инфляционного роста цен с наступлением нового года.

«Поэтому декабрь — период, когда покупают не только подарки для здоровья, но и пополняют домашнюю аптечку», — сказал эксперт.

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