В Свердловской области вырос спрос на подарки для здоровья

Однако продажи растут и в категории лекарств. Как рассказал руководитель департамента онлайн-продаж «Здравсити» Илья Николаев, зимой распространяются простудно-вирусные заболевания. Кроме того, лекарства могут понадобиться и после новогоднего стола, когда учащаются случаи пищевых расстройств и обострения хронических болезней. Другой фактор увеличения спроса — ожидание потребителями инфляционного роста цен с наступлением нового года.