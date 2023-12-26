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Published Сегодня, 16:56

Modified Сегодня, 16:58

Updated Сегодня, 16:58

Жители Ростовской области ищут идеальную елку и загадывают рост зарплаты в 2024 году

Жители Ростова ищут идеальную елку и загадывают зарплаты побольше на Новый год

26 декабря 2023, 16:56
Фото: Bruce Szalwinski/CC BY 2.0/flickr.com
Жители Ростовской области ищут идеальную елку и загадывают рост зарплаты в 2024 году
В Ростовской области заработали более 200 елочных базаров, эксперты сделали прогноз о росте зарплат в 2024 году, пока дончане обсуждают последствия драки прокурора с росгвардейцем.

Новогодний переполох

За пять дней до Нового года в Ростовской области открылись 250 елочных базаров, где дончане могут приобрести праздничное хвойное дерево — ель, сосну или пихту. 30 базаров находятся на территории Ростова-на-Дону.

Фото: rostovgazeta.ru

Эксперты рекомендуют дончанам обратить внимание на состояние дерева при выборе идеальной ели на Новый год: хвоя должна быть яркой, ствол прямым и не иметь цветовых переходов, а нижние ветви дерева не должны провисать. Чтобы приобрести хорошую и свежую елку ростовчанам и жителям региона рекомендуют идти на базар в дневное время, чтобы хорошо рассмотреть растения.

Вместе с этим власти Ростовской области напомнили дончанам, что они могут посетить рождественские и новогодние ярмарки в Азове, Волгодонске, Новочеркасске, Таганроге и Шахтах.

Рост зарплат, но не для всех

Директор по продажам «Авито Работы» Роман Губанов в беседе с RostovGazeta поделился результатами и прогнозом изменения зарплат в 2023–2024 годах.

Так по словам аналитиков, в ближайшее время можно ожидать роста зарплат в тех отраслях, где наблюдается острая нехватка кадров. Также эксперт отмечает, что, по итогам 2023 года, зарплаты уже выросли практически во всех сферах занятости на рынке труда Ростовской области.

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Роман Губанов считает, что индексацию зарплат персонала в 2024 году следует ожидать работникам сферы строительства, автомобильном бизнесе, сфере транспорта и перевозок, промышленности и сельского хозяйства.

«В этих сегментах работают преимущественно „синие воротнички“, которых очень не хватает на рынке», — пояснил эксперт, добавив, что дончанам не следует ожидать высоких темпов роста зарплаты.

По мнению Губанова, компании дошли до своего предела в зарплатной «гонке» и теперь смогут бороться за кадры улучшением условий труда.

Битва прокурора с росгвардейцем

Самой значимой новостью дня стало сообщение о том, что следователи получили уголовное дело, связанное с дракой прокурора с офицером Росгвардии.

Фото: Midjourney

По словам депутата Госдумы Александра Хинштейна, в Ростове в одном из кафе произошла потасовка прокурора Кагальницкого района с офицером Росговардии. Причиной конфликта стало поведение прокурора, который мешал отдыхать посетителям заведения. По предварительной информации, словесная перепалка якобы переросла в драку и закончилась госпитализацией офицера.

«В ходе потасовки росгвардеец получил перелом черепной кости», — уточнил Хинштейн, по его данным, прокурор продолжает работу, а пострадавший находится в больнице.

Сейчас по факту произошедшего возбудили уголовное дело, которое, по данным Хинштейна, передали в Следком. Официального подтверждения этой информации пока не поступило.

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