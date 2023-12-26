Жители Ростова ищут идеальную елку и загадывают зарплаты побольше на Новый год

Эксперты рекомендуют дончанам обратить внимание на состояние дерева при выборе идеальной ели на Новый год: хвоя должна быть яркой, ствол прямым и не иметь цветовых переходов, а нижние ветви дерева не должны провисать. Чтобы приобрести хорошую и свежую елку ростовчанам и жителям региона рекомендуют идти на базар в дневное время, чтобы хорошо рассмотреть растения.