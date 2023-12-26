Жители Ростова ищут идеальную елку и загадывают зарплаты побольше на Новый год

Posted Сегодня, 16:56
Published Сегодня, 16:56
Modified Сегодня, 16:58
Updated Сегодня, 16:58
За пять дней до Нового года в Ростовской области открылись 250 елочных базаров, где дончане могут приобрести праздничное хвойное дерево — ель, сосну или пихту. 30 базаров находятся на территории Ростова-на-Дону.
Эксперты рекомендуют дончанам обратить внимание на состояние дерева при выборе идеальной ели на Новый год: хвоя должна быть яркой, ствол прямым и не иметь цветовых переходов, а нижние ветви дерева не должны провисать. Чтобы приобрести хорошую и свежую елку ростовчанам и жителям региона рекомендуют идти на базар в дневное время, чтобы хорошо рассмотреть растения.
Вместе с этим власти Ростовской области напомнили дончанам, что они могут посетить рождественские и новогодние ярмарки в Азове, Волгодонске, Новочеркасске, Таганроге и Шахтах.
Директор по продажам «Авито Работы» Роман Губанов в беседе с RostovGazeta поделился результатами и прогнозом изменения зарплат в 2023–2024 годах.
Так по словам аналитиков, в ближайшее время можно ожидать роста зарплат в тех отраслях, где наблюдается острая нехватка кадров. Также эксперт отмечает, что, по итогам 2023 года, зарплаты уже выросли практически во всех сферах занятости на рынке труда Ростовской области.
Роман Губанов считает, что индексацию зарплат персонала в 2024 году следует ожидать работникам сферы строительства, автомобильном бизнесе, сфере транспорта и перевозок, промышленности и сельского хозяйства.
«В этих сегментах работают преимущественно „синие воротнички“, которых очень не хватает на рынке», — пояснил эксперт, добавив, что дончанам не следует ожидать высоких темпов роста зарплаты.
По мнению Губанова, компании дошли до своего предела в зарплатной «гонке» и теперь смогут бороться за кадры улучшением условий труда.
Самой значимой новостью дня стало сообщение о том, что следователи получили уголовное дело, связанное с дракой прокурора с офицером Росгвардии.
По словам депутата Госдумы Александра Хинштейна, в Ростове в одном из кафе произошла потасовка прокурора Кагальницкого района с офицером Росговардии. Причиной конфликта стало поведение прокурора, который мешал отдыхать посетителям заведения. По предварительной информации, словесная перепалка якобы переросла в драку и закончилась госпитализацией офицера.
«В ходе потасовки росгвардеец получил перелом черепной кости», — уточнил Хинштейн, по его данным, прокурор продолжает работу, а пострадавший находится в больнице.
Сейчас по факту произошедшего возбудили уголовное дело, которое, по данным Хинштейна, передали в Следком. Официального подтверждения этой информации пока не поступило.