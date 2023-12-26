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Жители Ростовской области стали брать больше денег в микрозаймах

Жители Ростовской области стали брать больше денег в микрозаймах

26 декабря 2023, 09:19
Фото: 1MI
В Ростовской области увеличился средний размер суммы, которую берут местные жители в микрозаймах, сообщает НБКИ.

В ноябре в России средний размер составил 9,4 тысячи рублей, сократившись на 0,4% за месяц. Самые низкие показатели в этом году были в феврале и марте.

Ростовская область попала на 7 место в стране по среднему размеру микрозайма. В ноябре в регионе до зарплаты брали около 9,5 тысячи рублей, эта сумма за месяц выросла на 1,2%.

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Лидерами стали Москва, Санкт-Петербург и Подмосковье, где средняя сумма превышает 10 тысяч рублей.

Ранее стало известно, что жителям Ростовской области чаще других отказывают в кредитах. Материал на эту тему читайте по ссылке.

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#Общество#Россия#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Москва#Зарплата#Санкт-Петербург#Подмосковье#Микрозаймы#Кредиты#Март
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