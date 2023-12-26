Жители Ростовской области стали брать больше денег в микрозаймах

Posted Сегодня, 09:19
Published Сегодня, 09:19
Modified Сегодня, 09:21
Updated Сегодня, 09:21
В ноябре в России средний размер составил 9,4 тысячи рублей, сократившись на 0,4% за месяц. Самые низкие показатели в этом году были в феврале и марте.
Ростовская область попала на 7 место в стране по среднему размеру микрозайма. В ноябре в регионе до зарплаты брали около 9,5 тысячи рублей, эта сумма за месяц выросла на 1,2%.
Лидерами стали Москва, Санкт-Петербург и Подмосковье, где средняя сумма превышает 10 тысяч рублей.
Ранее стало известно, что жителям Ростовской области чаще других отказывают в кредитах. Материал на эту тему читайте по ссылке.