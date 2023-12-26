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Published Сегодня, 08:45

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Жители Ростовской области увидят метеорный поток 4 января

Жители Ростовской области увидят метеорный поток 4 января

26 декабря 2023, 08:45
Фото: 1MI
Жители Ростовской области в самом начале 2024 года смогут увидеть первый за этот год звездопад, сообщили в Московском планетарии.

Первый новогодний звездопад будет в ночь с 3 на 4 января. Это станет пиком активности метеорного потока Квадрантиды.

«В этот период должно пролетать до 120 метеоров в час, примерно по 2 в минуту. Наблюдать за этим можно будет с полуночи до рассвета», — сказано в сообщении.

Последний в году: жители Ростовской области станут свидетелями редкого звездопада
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А 3 января получится увидеть самый большой диск Солнца в следующем году. Кроме того, ростовчане в течение года смогут увидеть крупные солнечные пятна.

Стало также известно, что в 2024 году будут четыре затмения.

Ранее жители Ростовской области стали свидетелями редкого звездопада.

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#Общество#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Звездопад#Солнце
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