Жители Ростовской области увидят метеорный поток 4 января

Posted Сегодня, 08:45
Published Сегодня, 08:45
Modified Сегодня, 08:48
Updated Сегодня, 08:48
Первый новогодний звездопад будет в ночь с 3 на 4 января. Это станет пиком активности метеорного потока Квадрантиды.
«В этот период должно пролетать до 120 метеоров в час, примерно по 2 в минуту. Наблюдать за этим можно будет с полуночи до рассвета», — сказано в сообщении.
А 3 января получится увидеть самый большой диск Солнца в следующем году. Кроме того, ростовчане в течение года смогут увидеть крупные солнечные пятна.
Стало также известно, что в 2024 году будут четыре затмения.
Ранее жители Ростовской области стали свидетелями редкого звездопада.