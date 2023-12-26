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Published Сегодня, 04:41

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Жителя Крыма осудили в Ростовской области за призывы к насилию

Жителя Крыма осудили в Ростовской области за призывы к насилию

26 декабря 2023, 04:41
Фото: Midjourney
В Ростовской области огласили приговор Дмитрию Фомину, который разместил в Интернете призывы к насилию, сообщили в региональной прокуратуре.

В июле Фомин находился в Крыму и опубликовал в соцсетях информацию с призывами к насилию в отношении людей по национальному признаку. Кроме того, он оправдывал деятельность запрещенного в России украинского военизированного объединения.

Когда это заметили, то возбудили уголовное дело и теперь огласили приговор. Суд приговорил обвиняемого к 1 году принудительных работ.

Суд Ростовской области рассмотрит дело экстремистов, завлекавших в секту людей
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Кроме того, из зарплаты осужденного будут вычитать 10% в пользу государства. Также его оштрафовали на 350 тысяч рублей и запретили заниматься администрированием сайтов.

Ранее стало известно, что суд Ростовской области рассмотрит дело экстремистов, завлекавших в секту людей.

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