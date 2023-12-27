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Published Сегодня, 13:28

Modified Сегодня, 13:30

Updated Сегодня, 13:30

Банк ЗЕНИТ: синергия собственника и кредитора увеличивает стоимость актива

Банк ЗЕНИТ: синергия собственника и кредитора увеличивает стоимость актива

27 декабря 2023, 13:28
Фото: Банк ЗЕНИТ
В отличие от стандартных практик урегулирования корпоративной задолженности, стратегия Remedial помогает сохранить и увеличить стоимость проблемного актива.

Об этом сообщил директор Департамента проблемных активов и предпроблемной задолженности Банка ЗЕНИТ Дмитрий Мехряков в ходе круглого стола «Добросовестная работа с должниками» на IХ Банковской юридической конференции. Организатор — Ассоциация банков России.

 

«При урегулировании корпоративной задолженности необходимо сохранять диалог с должником дляобеспечения непрерывности деятельности предприятия.Для этого используется стратегия Remedial. При наличии признаков недобросовестного поведения владельца бизнеса она нацелена на тесное взаимодействие, что позволяет минимизировать убытки кредиторов и социальные издержки, связанные с проблемным активом, даже если потребуется его реализация в рынок», — отметил Дмитрий Мехряков

По мнению эксперта Банка ЗЕНИТ, такая стратегия в базовом варианте предполагают сохранение деловых отношений между добросовестным собственником бизнеса и кредитором после урегулирования задолженности.Взвешенные к риску действия кредитора помогают не только сохранить бизнес, но и дать ему новые пути развития.

Дмитрий Мехряков также отметил, что в рамках реализации данной стратегии доступен любой законный инструмент для урегулирования задолженности, включая реструктуризацию, реализацию имущества с торгов, заключение мирового соглашения в процедуре банкротства и другие.

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