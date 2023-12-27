Банк ЗЕНИТ: синергия собственника и кредитора увеличивает стоимость актива

«При урегулировании корпоративной задолженности необходимо сохранять диалог с должником дляобеспечения непрерывности деятельности предприятия.Для этого используется стратегия Remedial. При наличии признаков недобросовестного поведения владельца бизнеса она нацелена на тесное взаимодействие, что позволяет минимизировать убытки кредиторов и социальные издержки, связанные с проблемным активом, даже если потребуется его реализация в рынок», — отметил Дмитрий Мехряков