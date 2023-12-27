Банк ЗЕНИТ: синергия собственника и кредитора увеличивает стоимость актива

Posted Сегодня, 13:28
Published Сегодня, 13:28
Modified Сегодня, 13:30
Updated Сегодня, 13:30
Об этом сообщил директор Департамента проблемных активов и предпроблемной задолженности Банка ЗЕНИТ Дмитрий Мехряков в ходе круглого стола «Добросовестная работа с должниками» на IХ Банковской юридической конференции. Организатор — Ассоциация банков России.
«При урегулировании корпоративной задолженности необходимо сохранять диалог с должником дляобеспечения непрерывности деятельности предприятия.Для этого используется стратегия Remedial. При наличии признаков недобросовестного поведения владельца бизнеса она нацелена на тесное взаимодействие, что позволяет минимизировать убытки кредиторов и социальные издержки, связанные с проблемным активом, даже если потребуется его реализация в рынок», — отметил Дмитрий Мехряков
По мнению эксперта Банка ЗЕНИТ, такая стратегия в базовом варианте предполагают сохранение деловых отношений между добросовестным собственником бизнеса и кредитором после урегулирования задолженности.Взвешенные к риску действия кредитора помогают не только сохранить бизнес, но и дать ему новые пути развития.
Дмитрий Мехряков также отметил, что в рамках реализации данной стратегии доступен любой законный инструмент для урегулирования задолженности, включая реструктуризацию, реализацию имущества с торгов, заключение мирового соглашения в процедуре банкротства и другие.