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В уходящем году «Автодор» успел отремонтировать 250 километров трассы М-4 «Дон»

Больше 250 км: «Автодор» отчитался о ремонте М-4 в Ростовской области в 2023 году

27 декабря 2023, 18:31
Фото: 1MI
В уходящем году «Автодор» успел отремонтировать 250 километров трассы М-4 «Дон»

«Автодор» отчитался, как ремонтировал М-4 «Дон» в Ростовской области в 2023 году

В уходящем году «Автодор» успел отремонтировать 250 километров трассы М-4 «Дон», часть работ затронула и Ростовскую область, сообщила пресс-служба компании.

За год «Автодор» отремонтировал 250 километров трассы М-4, в Ростовской области работы провели на участках протяженностью 65 километров.

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В компании заявили, что работы проводят достаточно медленно, потому что не хотят создавать проблем летом, во время курортного сезона. А потому ремонт проходит «планомерно», «участок за участком».

Работы проводятся и сейчас. «Автодор» взялся ремонтировать ямы и выбоины на М-4. Чтобы снизить нагрузку на трассу, делается это все в круглосуточном режиме.

Однако пробок все равно избежать не удалось. Сегодня затор из-за ремонтных работ растянулся сразу на 30 километров. Для водителей даже организовали пункты обогрева и питания.

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