Больше 250 км: «Автодор» отчитался о ремонте М-4 в Ростовской области в 2023 году

Posted Сегодня, 18:31
Published Сегодня, 18:31
Modified Сегодня, 18:33
Updated Сегодня, 18:33
За год «Автодор» отремонтировал 250 километров трассы М-4, в Ростовской области работы провели на участках протяженностью 65 километров.
В компании заявили, что работы проводят достаточно медленно, потому что не хотят создавать проблем летом, во время курортного сезона. А потому ремонт проходит «планомерно», «участок за участком».
Работы проводятся и сейчас. «Автодор» взялся ремонтировать ямы и выбоины на М-4. Чтобы снизить нагрузку на трассу, делается это все в круглосуточном режиме.
Однако пробок все равно избежать не удалось. Сегодня затор из-за ремонтных работ растянулся сразу на 30 километров. Для водителей даже организовали пункты обогрева и питания.