rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:07

Published Сегодня, 07:07

Modified Сегодня, 07:09

Updated Сегодня, 07:09

Быстрыкину доложат о проверке после сообщений об изнасиловании ростовчанки

Быстрыкину доложат о «Мистере Вселенная», обвиненном в изнасиловании ростовчанки

27 декабря 2023, 07:07
Фото: Следком РФ
Быстрыкину доложат о проверке после сообщений об изнасиловании ростовчанки

Быстрыкину доложат о проверке после сообщений об изнасиловании ростовчанки

Глава СКР Александр Бастрыкин взял под контроль ситуацию ростовчанки, заявившую, что ее изнасиловали, сообщили в региональном УСКР.

В ведомстве рассказали об опубликованном в СМИ заявлении, что жительница Ростовской области пострадала от знакомого. Говорится, что мужчина сейчас находится на свободе.

«В материале приводятся доводы о незаконном лишении свободы и совершении преступления против половой свободы девушки», — уточнили в СКР.

Гражданина Азербайджана осудили за попытку изнасиловать девушку в Аксае
Узнать подробнее
Ранее Bloknot-rostov писал, что ростовчанку якобы несколько дней удерживал и насиловал мужчина, получивший титул «Мистер Вселенная».Ранее Bloknot-rostov писал, что ростовчанку якобы несколько дней удерживал и насиловал мужчина, получивший титул «Мистер Вселенная».
Ранее Bloknot-rostov писал, что ростовчанку якобы несколько дней удерживал и насиловал мужчина, получивший титул «Мистер Вселенная».
Фото: дондэй.ру

Теперь Бастрыкин поручил главе регионального УСКР принять исчерпывающие меры по проверке всех доводов. После этого ему доложат о результатах.

Ранее Bloknot-rostov писал, что ростовчанку якобы несколько дней удерживал и насиловал мужчина, получивший титул «Мистер Вселенная». Однако никакой официальной информации об этом не было, она уточняется.

Ранее МВД опровергли нападение мигрантов-насильников на семью в Ростовской области.

Читайте также:
Гражданина Азербайджана осудили за попытку изнасиловать девушку в АксаеНеизвестный в Батайске изнасиловал годовалого кота ФуфикаВ Батайске 22-летний парень изнасиловал и ограбил 74-летнюю пенсионерку
#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Изнасилование#Последние новости Ростова на сегодня#Александр Бастрыкин#Бастрыкин#УСКР#СКР#Происшествия
Подпишитесь
Жители Ростова ищут идеальную елку и загадывают зарплаты побольше на Новый год
Вчера, 16:56
«Отрезали сосок!»: ростовчанка заявила, что ее кошку изранили в ветклинике
Вчера, 16:51
На М-4 «Дон» в Ростовской области ограничат скорость до 90 километров в час
Вчера, 16:33
«Солнечному кругу» грозит штраф за срыв реконструкции «Юбилейного» в Ростове
Вчера, 16:03
«Кормят помоями»: в Каменске родители нагрянули с проверкой в столовую гимназии
Вчера, 12:58
В Ростове прошла акция в поддержку кандидата в президенты от «Новых людей» Даванкова
Сегодня, 05:02