Быстрыкину доложат о «Мистере Вселенная», обвиненном в изнасиловании ростовчанки

Posted Сегодня, 07:07
Published Сегодня, 07:07
Modified Сегодня, 07:09
Updated Сегодня, 07:09
В ведомстве рассказали об опубликованном в СМИ заявлении, что жительница Ростовской области пострадала от знакомого. Говорится, что мужчина сейчас находится на свободе.
«В материале приводятся доводы о незаконном лишении свободы и совершении преступления против половой свободы девушки», — уточнили в СКР.
Теперь Бастрыкин поручил главе регионального УСКР принять исчерпывающие меры по проверке всех доводов. После этого ему доложат о результатах.
Ранее Bloknot-rostov писал, что ростовчанку якобы несколько дней удерживал и насиловал мужчина, получивший титул «Мистер Вселенная». Однако никакой официальной информации об этом не было, она уточняется.
Ранее МВД опровергли нападение мигрантов-насильников на семью в Ростовской области.