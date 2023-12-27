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Posted Сегодня, 13:22

Published Сегодня, 13:22

Modified Сегодня, 13:24

Updated Сегодня, 13:24

Чиновники попросили ростовчан не пить на Новый год, чтобы не стать агрессивнее

Чиновники попросили ростовчан не пить на Новый год, чтобы не стать агрессивнее

27 декабря 2023, 13:22
Фото: Midjourney
Чиновники попросили ростовчан не пить на Новый год, чтобы не стать агрессивнее
Жителям Ростовской области стоит осторожнее относиться к употреблению спиртных напитков в праздники, полагает Минздрав.

Чиновники Минздрава напомнили, что даже маленькая доза алкоголя может привести к негативным последствиям для здоровья. А потому пить его в праздники стоит предельно осторожно.

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Например, спиртные напитки повышают риск инфаркта и инсульта. Также у человека могут наблюдаться проблемы с мышлением, реакцией и памятью. Мужчинам ко всему прочему алкоголь грозит проблемами с потенцией.

«Некоторые люди даже после небольшой дозы алкоголя становятся агрессивными, конфликтными», — заявили в Минздраве.

Там заключили, что, если человек подсознательно ждет повод выпить, то это является предпосылкой алкоголизма и сигналом обратиться к врачу.

Ранее RostovGazeta рассказала, как отмечали Новый год в ростовской Нахичевани-на-Дону.

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