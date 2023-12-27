Число нарядов полиции увеличат в парках и на улицах Ростова на Новый год

Posted Сегодня, 14:00
Published Сегодня, 14:00
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Updated Сегодня, 14:02
Безопасность во время новогодних гуляний и рождественских праздников в регионе обеспечат почти пять тысяч добровольцев и сотрудников силовых ведомств, среди них казаки, народные дружины и кинологи.
Плотность нарядов увеличат в общественных местах, а также на улицах, в парках и скверах.
Будет действовать на время праздников и специальная рабочая группа. Она проследит за охраной общественного порядка и соблюдением мер антитеррористического контроля.
Ранее стало известно, что график выплаты пенсий изменили перед Новым годом.