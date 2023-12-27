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Число нарядов полиции увеличат в парках и на улицах Ростова на Новый год

Число нарядов полиции увеличат в парках и на улицах Ростова на Новый год

27 декабря 2023, 14:00
Фото: Управление МВД России по г. Ростову-на-Дону
Число нарядов полиции увеличат в парках и на улицах Ростова на Новый год
До пяти тысяч добровольцев и силовиков будут обеспечивать безопасность в Ростовской области на время новогодних праздников, сообщили в правительстве региона.

Безопасность во время новогодних гуляний и рождественских праздников в регионе обеспечат почти пять тысяч добровольцев и сотрудников силовых ведомств, среди них казаки, народные дружины и кинологи.

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Плотность нарядов увеличат в общественных местах, а также на улицах, в парках и скверах.

Будет действовать на время праздников и специальная рабочая группа. Она проследит за охраной общественного порядка и соблюдением мер антитеррористического контроля.

Ранее стало известно, что график выплаты пенсий изменили перед Новым годом.

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