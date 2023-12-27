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Published Сегодня, 10:09

Modified Сегодня, 10:11

Updated Сегодня, 10:11

Ночью в небе над Волгодонском заметили несколько беспилотников

Что могло быть целью ночной атаки беспилотника в Ростовской области

27 декабря 2023, 10:09
Фото: Midjourney
Ночью в небе над Волгодонском заметили несколько беспилотников
Жители Волгодонска сообщают о полете беспилотников в небе над городом, об этом рассказали донские СМИ.
Сюжет
СВО

Портал «Блокнот. Волгодонск» со ссылкой на местных жителей рассказал, что минувшей ночью в небе над городом жители заметили несколько беспилотников, после чего отработала система ПВО.

По словам очевидцев, в ночь на среду, 27 декабря, ночную тишину разорвало громкое жужжание, в небе над городом заметили несколько летающих объектов неустановленного происхождения. Часть горожан начала снимать беспилотники на камеру.

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«Было три штуки, я подорвалась ночью, так как окно открыто было», — рассказала одна из очевидцев.

По данным издания, оба беспилотника были сбиты военными неподалеку от РоАЭС, предположительно, этот объект инфраструктуры мог быть целью атаки диверсантов. Обращаем внимание читателей, что этот факт пока не получил официального подтверждения.

Уже в 03.55 мск губернатор Ростовской области объявил, что военные ликвидировали беспилотный летательный аппарат, однако последствия и возможный ущерб на момент публикации комментария еще уточнялся.

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