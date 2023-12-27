«Дети в сад ползут по грязи»: родители Красного Сулина возмущены качеством дороги

Горожане рассказывают, что обращались с этим вопросом в местную администрацию. Представители администрации приезжали на место. Но, по словам родителей малышей, чиновники приезжали не во время дождя — в слякоть и грязь, а когда подморозило. Поэтому никаких проблем с качеством дороги они не увидели.