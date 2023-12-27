«Дети в сад ползут по грязи»: родители Красного Сулина возмущены качеством дороги

Posted Сегодня, 16:18
Published Сегодня, 16:18
Modified Сегодня, 16:20
Updated Сегодня, 16:20
Жители Красного Сулина рассказывают, что раньше такой проблемы не было. По их словам, предыдущий глава города следил за тем, чтобы грунтовая дорога к детскому саду была в надлежащем состоянии. Ее регулярно отсыпали.
Однако в этом году, как отмечают люди, ситуация изменилась. Из-за дождей дорога превратилась в грязевое месиво. Более того, это месиво стекает в дошкольное учреждение, в котором якобы отсутствует водоотведение.
«На площадках в детском саду образовалось болото. Из-за этого наших детей уже давно перестали выводить на прогулку. Разве это нормально?» — возмущаются родители дошколят.
Горожане рассказывают, что обращались с этим вопросом в местную администрацию. Представители администрации приезжали на место. Но, по словам родителей малышей, чиновники приезжали не во время дождя — в слякоть и грязь, а когда подморозило. Поэтому никаких проблем с качеством дороги они не увидели.
В приемной главы администрации Красносулинского городского поселения корреспонденту RostovGazeta посоветовали обратиться к замглавы по вопросам ЖКХ или начальнику отдела ЖКХ. Однако разъяснить ситуацию не удалось. Замглавы не ответил на звонок, а начальник отдела оказалась на совещании.
Редакция направила официальный запрос. Информация уточняется.
Ранее RostovGazeta сообщала, почему ростовчанка вынуждена следить за тазиками в Новый год из-за протекающей крыши дома.