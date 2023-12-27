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Posted Сегодня, 16:18

Published Сегодня, 16:18

Modified Сегодня, 16:20

Updated Сегодня, 16:20

«Дети в сад ползут по грязи»: родители Красного Сулина возмущены качеством дороги

«Дети в сад ползут по грязи»: родители Красного Сулина возмущены качеством дороги

27 декабря 2023, 16:18
Фото: Читатели / rostovgazeta.ru
«Дети в сад ползут по грязи»: родители Красного Сулина возмущены качеством дороги

Из-за убитой дороги в детский сад Красного Сулина малыши вязнут в грязи

В редакцию RostovGazeta обратились родители детей, которые ходят в детский сад «Тополек» в Красном Сулине. Люди возмущены качеством дороги к дошкольному учреждению. В дожди она размокает, появляется месиво из грязи, и все это перемещается на площадки детского сада.

Жители Красного Сулина рассказывают, что раньше такой проблемы не было. По их словам, предыдущий глава города следил за тем, чтобы грунтовая дорога к детскому саду была в надлежащем состоянии. Ее регулярно отсыпали.

Однако в этом году, как отмечают люди, ситуация изменилась. Из-за дождей дорога превратилась в грязевое месиво. Более того, это месиво стекает в дошкольное учреждение, в котором якобы отсутствует водоотведение.

«На площадках в детском саду образовалось болото. Из-за этого наших детей уже давно перестали выводить на прогулку. Разве это нормально?» — возмущаются родители дошколят.«На площадках в детском саду образовалось болото. Из-за этого наших детей уже давно перестали выводить на прогулку. Разве это нормально?» — возмущаются родители дошколят.
«На площадках в детском саду образовалось болото. Из-за этого наших детей уже давно перестали выводить на прогулку. Разве это нормально?» — возмущаются родители дошколят.
Фото: Читатели / rostovgazeta.ru

«На площадках в детском саду образовалось болото. Из-за этого наших детей уже давно перестали выводить на прогулку. Разве это нормально?» — возмущаются родители дошколят.

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«Дети в сад ползут по грязи»: родители Красного Сулина возмущены качеством дороги
Видео: Читатели / rostovgazeta.ru

Горожане рассказывают, что обращались с этим вопросом в местную администрацию. Представители администрации приезжали на место. Но, по словам родителей малышей, чиновники приезжали не во время дождя — в слякоть и грязь, а когда подморозило. Поэтому никаких проблем с качеством дороги они не увидели.

В приемной главы администрации Красносулинского городского поселения корреспонденту RostovGazeta посоветовали обратиться к замглавы по вопросам ЖКХ или начальнику отдела ЖКХ. Однако разъяснить ситуацию не удалось. Замглавы не ответил на звонок, а начальник отдела оказалась на совещании.

Но, по словам родителей малышей, чиновники приезжали не во время дождя в слякоть и грязь, а когда подморозило. Поэтому никаких проблем с качеством дороги они не увидели.Но, по словам родителей малышей, чиновники приезжали не во время дождя в слякоть и грязь, а когда подморозило. Поэтому никаких проблем с качеством дороги они не увидели.
Но, по словам родителей малышей, чиновники приезжали не во время дождя в слякоть и грязь, а когда подморозило. Поэтому никаких проблем с качеством дороги они не увидели.
Фото: Читатели / rostovgazeta.ru

Редакция направила официальный запрос. Информация уточняется.

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