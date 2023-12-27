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Published Сегодня, 15:56

Modified Сегодня, 15:58

Updated Сегодня, 15:58

Диетолог Музыченко рассказала, как сохранить фигуру во время праздников

Диетолог Музыченко рассказала, как сохранить фигуру во время праздников

27 декабря 2023, 15:56
Фото: Midjourney
На новогодние праздники мы обычно забываем о диетах и начинаем есть все, что пожелаем. Но это может негативно сказаться как на фигуре, так и на здоровье.

Диетолог Антонина Музыченко дала несколько советов, как сделать новогодний стол менее калорийным, чтобы избежать лишних килограммов, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Вместо жирной пищи можно выбрать более легкую альтернативу. Например, свинину можно заменить на курицу или индейку. Вместо майонеза можно использовать домашний соус из сметаны и соли или соус из йогурта и горчицы. Вместо промышленных соков и напитков предпочтение лучше отдать домашним морсам или простой воде с добавками, такими как лимон, огурец или мята.

Традиционные гарниры, такие как белый рис и картофель, можно заменить на менее калорийные варианты, например, бурый рис и батат. Также хорошие варианты — запеченные бобовые, такие как фасоль, чечевица и горох.

На новогоднем столе должно быть много овощей и сезонных фруктов, таких как мандарины. Однако необходимо также следить за размером порций. Лучше пробовать всю пищу постепенно и брать еще, только если это действительно нужно, а не съедать все сразу. Идеальное соотношение в тарелке — половина должна заниматься овощами и фруктами, четверть — злаковыми продуктами, четверть — белками. Предпочтение следует отдавать тушеным и вареным блюдам.

Начинать лучше с легких закусок, затем можно взять небольшую порцию основного блюда и только в конце вечера перейти к десерту. И самое главное — тщательно пережевывайте пищу, чтобы быстрее почувствовать сытость.

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