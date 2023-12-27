Диетолог Музыченко рассказала, как сохранить фигуру во время праздников

На новогоднем столе должно быть много овощей и сезонных фруктов, таких как мандарины. Однако необходимо также следить за размером порций. Лучше пробовать всю пищу постепенно и брать еще, только если это действительно нужно, а не съедать все сразу. Идеальное соотношение в тарелке — половина должна заниматься овощами и фруктами, четверть — злаковыми продуктами, четверть — белками. Предпочтение следует отдавать тушеным и вареным блюдам.