Диетолог Музыченко рассказала, как сохранить фигуру во время праздников

Posted Сегодня, 15:56
Published Сегодня, 15:56
Modified Сегодня, 15:58
Updated Сегодня, 15:58
Диетолог Антонина Музыченко дала несколько советов, как сделать новогодний стол менее калорийным, чтобы избежать лишних килограммов, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».
Вместо жирной пищи можно выбрать более легкую альтернативу. Например, свинину можно заменить на курицу или индейку. Вместо майонеза можно использовать домашний соус из сметаны и соли или соус из йогурта и горчицы. Вместо промышленных соков и напитков предпочтение лучше отдать домашним морсам или простой воде с добавками, такими как лимон, огурец или мята.
Традиционные гарниры, такие как белый рис и картофель, можно заменить на менее калорийные варианты, например, бурый рис и батат. Также хорошие варианты — запеченные бобовые, такие как фасоль, чечевица и горох.
На новогоднем столе должно быть много овощей и сезонных фруктов, таких как мандарины. Однако необходимо также следить за размером порций. Лучше пробовать всю пищу постепенно и брать еще, только если это действительно нужно, а не съедать все сразу. Идеальное соотношение в тарелке — половина должна заниматься овощами и фруктами, четверть — злаковыми продуктами, четверть — белками. Предпочтение следует отдавать тушеным и вареным блюдам.
Начинать лучше с легких закусок, затем можно взять небольшую порцию основного блюда и только в конце вечера перейти к десерту. И самое главное — тщательно пережевывайте пищу, чтобы быстрее почувствовать сытость.