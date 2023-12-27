Донским журналистам показали производство «Семикаракорской керамики»

— Сейчас на нашем заводе работают около 200 сотрудников, и 10% из них — это молодые специалисты. Для их привлечения мы запустили программу обучения и назначили стипендиальную поддержку, которая действует в течение двух лет с момента начала обучения. Кроме того, мы постоянно работаем над созданием новых изделий: ежеквартально художники представляют варианты, и многие из них появляются в нашем ассортименте. Он представлен как на торговых площадках в интернете, так и в магазинах партнёров и наших фирменных магазинах. Сейчас у нас их четыре: два в Семикаракорске, один в Ростове-на-Дону и один в Москве, на Арбате. А в следующем году, в марте, мы открываем ещё один магазин в Москве, — рассказал председатель наблюдательного совета директоров АО «Семикаракорская керамика» Максим Хорошенков.