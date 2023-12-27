Донским журналистам показали производство «Семикаракорской керамики»

Posted Сегодня, 09:41
Published Сегодня, 09:41
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Updated Сегодня, 09:43
Как пояснили организаторы пресс-тура, для финансовой организации важно поддерживать единственное предприятие донского края, которое занимается народным художественным промыслом.
Семикаракорская керамика, или донской фаянс, на протяжении пятидесяти лет радует ценителей ручного труда. Донской фаянс не имеет многовековой истории, ведь его на предприятии стали выпускать в 1970-х годах. Однако уже через несколько лет после запуска производства эксперты признали художественную ценность расписных изделий.
Сегодня «Семикаракорская керамика» является единственным народным художественным промыслом в Ростовской области, чем и объясняется пристальное внимание к предприятию не только со стороны властей, но и финансовых организаций.
Управляющий Ростовским отделением Сбербанка Руслан Салимов отметил, что «Семикаракорская керамика» — уникальное производство.
— Завод активно развивается: появляются молодые художники, новые коллекции, новая продукция, поэтому, мне кажется, что у «Семикаракорской керамики» большое будущее. У нас с предприятием давно устоявшиеся партнёрские отношения — это и финансирование, и помощь с безналичными расчётами. В целом мы сотрудничаем по всему спектру мер поддержки. Когда была пандемия, мы также выделяли «Семикаракорской керамике» льготный кредит, который помог пережить этот непростой этап. Сегодня предприятие чувствует себя прекрасно, мы радуемся вместе с ним и желаем процветания, — добавил Руслан Салимов.
В декабре текущего года Семикаракорская керамика была удостоена премии Russian Traveler Awards 2023 и заняла первое место в номинации «народный промысел». В 15 номинациях на премию претендовали более 500 объектов из 50 регионов России, но победа досталась дончанам.
Председатель наблюдательного совета директоров АО «Семикаракорская керамика» Максим Хорошенков подчеркнул, что каждое изделие сохраняет в себе традиции родного края.
— Хотя наш промысел довольно молодой — в прошлом году мы отпраздновали полувековой юбилей — мы бережно храним традиции, выведенные и выверенные с большим трепетом и уважением к истории нашего региона, любовью к родному краю, его красоте, — поделился Максим Хорошенков.
При изготовлении керамики на заводе используют всего три компонента: глину, песок и каолин. Всю работу делают вручную. Узнать донской фаянс можно по художественной вырезке и яркой подглазурной мазковой росписи, в основу которой вошли местные степные растения. На заводе принципиально отказались от печати, поэтому найти два идентичных изделия, выпущенных предприятием, невозможно.
Оригинальность росписи и ручной труд давно стали визитной карточкой донского фаянса. В настоящий момент «Семикаракорская керамика» находится на стадии подъёма и для дальнейшего развития промысла привлекает молодых художников.
— Сейчас на нашем заводе работают около 200 сотрудников, и 10% из них — это молодые специалисты. Для их привлечения мы запустили программу обучения и назначили стипендиальную поддержку, которая действует в течение двух лет с момента начала обучения. Кроме того, мы постоянно работаем над созданием новых изделий: ежеквартально художники представляют варианты, и многие из них появляются в нашем ассортименте. Он представлен как на торговых площадках в интернете, так и в магазинах партнёров и наших фирменных магазинах. Сейчас у нас их четыре: два в Семикаракорске, один в Ростове-на-Дону и один в Москве, на Арбате. А в следующем году, в марте, мы открываем ещё один магазин в Москве, — рассказал председатель наблюдательного совета директоров АО «Семикаракорская керамика» Максим Хорошенков.
Для Сбера сотрудничество с таким производством, как «Семикаракорская керамика», — это не только сохранение донских традиций, но и развитие региональной экономики. Только за 11 месяцев 2023 года для корпоративных клиентов Сбер предоставил финансирование в объёме более 320 млрд рублей, что на 30% больше прошлогодних показателей.
По словам управляющего Ростовским отделением Сбербанка Руслана Салимова, Сбер видит положительную динамику развития региональных производств.
— Активно растёт сектор малых и средних предприятий, большим спросом пользуются госпрограммы. Именно по льготным программам для малого и среднего бизнеса в 2023 году мы заключили сделки на 35 млрд рублей. Экономика Ростовской области развивается, и Сбер растёт вместе с ней, — сказал Руслан Салимов.
Добавим, что во время пресс-тура на семикаракорский завод, представители СМИ не только увидели производство донского фаянса своими глазами, но и побывали в роли штатных художников. Они пытались в несколько мазков кисти создать произведение искусства, но сделать это оказалось не так просто.