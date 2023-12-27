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Published Сегодня, 13:37

Modified Сегодня, 13:39

Updated Сегодня, 13:39

В Ростовской области 20-километровая пробка парализовала движение на М-4 «Дон»

Движение парализовано на М-4 «Дон» в Ростовской области. Показываем на карте

27 декабря 2023, 13:37
Фото: 1MI
В Ростовской области 20-километровая пробка парализовала движение на М-4 «Дон»

В Ростовской области появилась 20-километровая пробка на трассе М-4 «Дон»

В Ростовской области в среду, 27 декабря, из-за дорожных работ образовалась огромная пробка на трассе М-4 «Дон», сообщили водители в соцсетях.

Они рассказали, что серьезные заторы есть на трассе в сторону Ростова. Они начинаются от Красного Сулина.

Автолюбители уточнили, что причиной являются дорожные работы на развязке, которые и затрудняют проезд. Согласно данным онлайн-карт, пробка заканчивается только в районе Шахт.

При этом в сторону Красного Сулина движение в данный момент свободное.

Власти объяснили, откуда в Ростове-на-Дону пробки
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«Вот они достали со своими ремонтами. Ремонтируют, а вся трасса в ямах по колено и в пробках стоит», — пишут пользователи в соцсетях.«Вот они достали со своими ремонтами. Ремонтируют, а вся трасса в ямах по колено и в пробках стоит», — пишут пользователи в соцсетях.
«Вот они достали со своими ремонтами. Ремонтируют, а вся трасса в ямах по колено и в пробках стоит», — пишут пользователи в соцсетях.
Фото: Яндекс.Карты

«Вот они достали со своими ремонтами. Ремонтируют, а вся трасса в ямах по колено и в пробках стоит», — пишут пользователи в соцсетях.

Ранее водители жаловались, что автомобили пробивают колеса из-за ям на трассе. С материалом на эту тему можно ознакомиться по ссылке.

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#Общество#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Дорожные работы#Пробка
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