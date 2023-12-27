Движение парализовано на М-4 «Дон» в Ростовской области. Показываем на карте

Posted Сегодня, 13:37
Published Сегодня, 13:37
Modified Сегодня, 13:39
Updated Сегодня, 13:39
Они рассказали, что серьезные заторы есть на трассе в сторону Ростова. Они начинаются от Красного Сулина.
Автолюбители уточнили, что причиной являются дорожные работы на развязке, которые и затрудняют проезд. Согласно данным онлайн-карт, пробка заканчивается только в районе Шахт.
При этом в сторону Красного Сулина движение в данный момент свободное.
«Вот они достали со своими ремонтами. Ремонтируют, а вся трасса в ямах по колено и в пробках стоит», — пишут пользователи в соцсетях.
Ранее водители жаловались, что автомобили пробивают колеса из-за ям на трассе. С материалом на эту тему можно ознакомиться по ссылке.