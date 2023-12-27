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Posted Сегодня, 21:01

Published Сегодня, 21:01

Modified Сегодня, 21:05

Updated Сегодня, 21:05

Эксперт: Для изменения экологический обстановки нужны общие усилия

26 декабря 2023, 21:01
Каждый житель планеты, делая маленькие изменения в своей повседневной жизни, способствует улучшению экологической обстановки на Земле.

Выбор экологически устойчивых привычек и потребительское поведение имеют огромное значение для сокращения отрицательного воздействия на окружающую среду. Если мы уменьшим потребление ресурсов, таких как энергия, вода и материалы, мы сможем снизить негативное влияние на окружающую среду. Сортировка мусора и использование натуральных средств в быту помогут снизить загрязнение и потребление ресурсов. Об этом рассказала эколог Елена Есина в интервью для ИА RuNews24.ru.

Конечно, важен вклад каждого человека, но также необходимы и более радикальные меры для изменения ситуации. Например, остановка заводов и предприятий, которые негативно воздействуют на окружающую среду, а также переход к возобновляемым источникам энергии играют ключевую роль в данном направлении.

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