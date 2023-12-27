Эксперт: Для изменения экологический обстановки нужны общие усилия

Выбор экологически устойчивых привычек и потребительское поведение имеют огромное значение для сокращения отрицательного воздействия на окружающую среду. Если мы уменьшим потребление ресурсов, таких как энергия, вода и материалы, мы сможем снизить негативное влияние на окружающую среду. Сортировка мусора и использование натуральных средств в быту помогут снизить загрязнение и потребление ресурсов. Об этом рассказала эколог Елена Есина в интервью для ИА RuNews24.ru.