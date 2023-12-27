Эксперт: Для изменения экологический обстановки нужны общие усилия

Posted Сегодня, 21:01
Published Сегодня, 21:01
Modified Сегодня, 21:05
Updated Сегодня, 21:05
Выбор экологически устойчивых привычек и потребительское поведение имеют огромное значение для сокращения отрицательного воздействия на окружающую среду. Если мы уменьшим потребление ресурсов, таких как энергия, вода и материалы, мы сможем снизить негативное влияние на окружающую среду. Сортировка мусора и использование натуральных средств в быту помогут снизить загрязнение и потребление ресурсов. Об этом рассказала эколог Елена Есина в интервью для ИА RuNews24.ru.
Конечно, важен вклад каждого человека, но также необходимы и более радикальные меры для изменения ситуации. Например, остановка заводов и предприятий, которые негативно воздействуют на окружающую среду, а также переход к возобновляемым источникам энергии играют ключевую роль в данном направлении.