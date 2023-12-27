Эксперт Макеев рассказал, как выбрать безопасный новогодний фейерверк

Он также отметил, что запускать салюты в новогодние праздники нужно на открытых площадках, вдали от жилых домов. При этом, фейерверк нужно хорошо закрепить и отойти на безопасное расстояние. Кроме того, перед запуском фейерверков желательно ознакомиться с инструкцией по безопасности, добавил эксперт.