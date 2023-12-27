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Published Сегодня, 13:37

Modified Сегодня, 13:38

Updated Сегодня, 13:38

Эксперт Макеев рассказал, как выбрать безопасный новогодний фейерверк

27 декабря 2023, 13:37
Инструктор по выживанию Михаил Макеев заявил, что пиротехнические изделия на Новый год нужно покупать в только специализированных магазинах. И ни при каких условиях не приобретать их на распродажах возле метро или в подземных переходах.

В беседе с журналистами NEWS.ru он указал, что первое на что стоит обращать внимание, это условия хранения фейерверков, поскольку они влияют на работоспособность и безопасность.

Он также отметил, что запускать салюты в новогодние праздники нужно на открытых площадках, вдали от жилых домов. При этом, фейерверк нужно хорошо закрепить и отойти на безопасное расстояние. Кроме того, перед запуском фейерверков желательно ознакомиться с инструкцией по безопасности, добавил эксперт.

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