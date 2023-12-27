Эксперт Макеев рассказал, как выбрать безопасный новогодний фейерверк

Posted Сегодня, 13:37
Published Сегодня, 13:37
Modified Сегодня, 13:38
Updated Сегодня, 13:38
В беседе с журналистами NEWS.ru он указал, что первое на что стоит обращать внимание, это условия хранения фейерверков, поскольку они влияют на работоспособность и безопасность.
Он также отметил, что запускать салюты в новогодние праздники нужно на открытых площадках, вдали от жилых домов. При этом, фейерверк нужно хорошо закрепить и отойти на безопасное расстояние. Кроме того, перед запуском фейерверков желательно ознакомиться с инструкцией по безопасности, добавил эксперт.