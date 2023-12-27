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Posted Сегодня, 13:23

Published Сегодня, 13:23

Modified Сегодня, 13:25

Updated Сегодня, 13:25

Эксперт спрогнозировал падение цен на квартиры в Ростовской области

Эксперт спрогнозировал падение цен на квартиры в Ростовской области

27 декабря 2023, 13:23
Фото: Midjourney
Эксперт спрогнозировал падение цен на квартиры в Ростовской области
В России, в том числе Ростовской области, можно ждать снижения цен на вторичное жилье в 2024 году, сообщил ипотечный брокер Дмитрий Ракута.

Он рассказал изданию Aif.ру, что это связано с повышением ключевой ставки Центробанком, которая достигла 16%. Кроме того, были изменены льготные программы ипотечного кредитования, усложнив требования к их получению.

Из-за этих изменений ипотека стала менее доступной для покупки вторичного жилья. По словам эксперта, в таких условиях нет выгоды брать кредит с точки зрения ежемесячных платежей и переплаты. Однако, ожидается, что в январе–феврале стоимость квадратного метра снизится, так как количество сделок уменьшится, а продавцы все равно будут нуждаться в реализации своих объектов.

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«Финансовые сложности, необходимость переезда или другие обстоятельства могут способствовать срочной продаже квартир. В условиях низкого спроса единственным выходом для продавцов является снижение цены», — отметил собеседник.

Он напомнил о влиянии сезонности на ипотечный рынок. Январь–февраль всегда характеризуются спадом активности на рынке недвижимости. Это означает, что не стоит ожидать выгодных процентных ставок по ипотеке, однако, следует ждать выгодных предложений по стоимости жилья.

Ранее эксперт рассказал, что сильнее всего подорожает в Ростовской области в 2024 году.

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