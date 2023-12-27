Эксперт спрогнозировал падение цен на квартиры в Ростовской области

Из-за этих изменений ипотека стала менее доступной для покупки вторичного жилья. По словам эксперта, в таких условиях нет выгоды брать кредит с точки зрения ежемесячных платежей и переплаты. Однако, ожидается, что в январе–феврале стоимость квадратного метра снизится, так как количество сделок уменьшится, а продавцы все равно будут нуждаться в реализации своих объектов.