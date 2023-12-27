Глава ООО «БАС» рассказал о развитии беспилотной авиации

Posted Сегодня, 08:51
Published Сегодня, 08:51
Modified Сегодня, 09:42
Updated Сегодня, 09:42
В текущем году был разработан и утвержден Нацпроект по развитию БАС и План по началу его реализации с 1 января 2024 года. Также сформирован План государственного гражданского заказа (план ГГЗ) на приобретение беспилотников и услуг с использованием БАС. Поставщиком обозначена Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК).
Компания разработала программу льготного лизинга БАС, позволяющую развивать производство и обеспечивать потребность в беспилотниках. Она заработает в январе следующего года.
Следует подчеркнуть, что в части эксплуатации в отрасли выполнена сложная работа по оптимизации нормативно-правого регулирования для применения беспилотных авиасистем, выданы первые сертификаты эксплуатантов БАС и другая разрешительная документация. Также разработаны требования к инфраструктуре и сформирован комплекс мер поддержки разработчиков, производителей и эксплуатантов. В декабре кабмином установлены критерии для отнесения беспилотников к продукции российского производства.
Отдельная тема — введение новых экспериментально-правовых режимов для апробации технологий применения БАС в различных отраслях экономики. Генеральный директор ООО «БАС» — первого российского оператора услуг беспилотников с государственным участием — Алексей Варятченко считает, что в 2023 году индустрия БАС сделала космический рывок и стала реальной отраслью экономики, без которой уже невозможно представить деятельность ведущих российских компаний и корпораций.
«В ряде субъектов РФ утверждены и готовы к выполнению региональные программы развития БАС», — сказал он.
Специалисты возглавляемой им компании создали дорожные карты развития услуг БАС в нескольких регионах страны, а с большинством субъектов подписаны соглашения о сотрудничестве. В ряде регионов проведена подготовка к открытию филиалов и центров по развитию услуг БАС. Уже сегодня флот компании «БАС» может оказывать услуги по аэрофотосъемке, мониторингу объектов и перевозке грузов. Ранее Варятченко много раз подчеркивал, что задача его компании — сформировать набор рыночных услуг и в 2024 году приступить к их оказанию.