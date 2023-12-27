Глава ООО «БАС» рассказал о развитии беспилотной авиации

Специалисты возглавляемой им компании создали дорожные карты развития услуг БАС в нескольких регионах страны, а с большинством субъектов подписаны соглашения о сотрудничестве. В ряде регионов проведена подготовка к открытию филиалов и центров по развитию услуг БАС. Уже сегодня флот компании «БАС» может оказывать услуги по аэрофотосъемке, мониторингу объектов и перевозке грузов. Ранее Варятченко много раз подчеркивал, что задача его компании — сформировать набор рыночных услуг и в 2024 году приступить к их оказанию.