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Глава ООО «БАС» рассказал о развитии беспилотной авиации

Глава ООО «БАС» рассказал о развитии беспилотной авиации

27 декабря 2023, 08:51
Фото: Артём Ганжа
Представители отрасли беспилотных авиационных систем (БАС) подвели итоги 2023 года, в котором произошло много очень значимых и стратегически важных событий для ее развития.

В текущем году был разработан и утвержден Нацпроект по развитию БАС и План по началу его реализации с 1 января 2024 года. Также сформирован План государственного гражданского заказа (план ГГЗ) на приобретение беспилотников и услуг с использованием БАС. Поставщиком обозначена Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК).

Компания разработала программу льготного лизинга БАС, позволяющую развивать производство и обеспечивать потребность в беспилотниках. Она заработает в январе следующего года.

Следует подчеркнуть, что в части эксплуатации в отрасли выполнена сложная работа по оптимизации нормативно-правого регулирования для применения беспилотных авиасистем, выданы первые сертификаты эксплуатантов БАС и другая разрешительная документация. Также разработаны требования к инфраструктуре и сформирован комплекс мер поддержки разработчиков, производителей и эксплуатантов. В декабре кабмином установлены критерии для отнесения беспилотников к продукции российского производства.

Отдельная тема — введение новых экспериментально-правовых режимов для апробации технологий применения БАС в различных отраслях экономики. Генеральный директор ООО «БАС» — первого российского оператора услуг беспилотников с государственным участием — Алексей Варятченко считает, что в 2023 году индустрия БАС сделала космический рывок и стала реальной отраслью экономики, без которой уже невозможно представить деятельность ведущих российских компаний и корпораций.

«В ряде субъектов РФ утверждены и готовы к выполнению региональные программы развития БАС», — сказал он.

Специалисты возглавляемой им компании создали дорожные карты развития услуг БАС в нескольких регионах страны, а с большинством субъектов подписаны соглашения о сотрудничестве. В ряде регионов проведена подготовка к открытию филиалов и центров по развитию услуг БАС. Уже сегодня флот компании «БАС» может оказывать услуги по аэрофотосъемке, мониторингу объектов и перевозке грузов. Ранее Варятченко много раз подчеркивал, что задача его компании — сформировать набор рыночных услуг и в 2024 году приступить к их оказанию.

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