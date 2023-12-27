Голубев сообщил о сбитом вражеском беспилотнике 27 декабря

Где именно это произошло, пока не ясно. В комментариях пользователи стали сообщать, что возможно слышали работу в Шахтах. Жители Волгодонска написали, что над их городом тоже якобы «что-то летало». Люди поблагодарили военных за их работу и назвали попытки Украины атаковать мирную Ростовскую область терроризмом: «Беспилотники реально атакуют дома и жилые площади! Это террористический акт, какой надо срочно пресекать!».