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Голубев сообщил о сбитом вражеском беспилотнике 27 декабря

Голубев сообщил о сбитом вражеском беспилотнике 27 декабря

27 декабря 2023, 02:21
Фото: Midjourney
Голубев сообщил о сбитом вражеском беспилотнике 27 декабря
На территории Ростовской области силами ПВО был сбит вражеский беспилотник, сообщил губернатор Василий Голубев.
Сюжет
СВО

Около 03.55 мск губернатор региона опубликовал информацию о том, что в Ростовской области был сбит беспилотник. Силами ПВО летательный аппарат был уничтожен.

«Последствия на земле уточняются», — написал глава региона.

Где именно это произошло, пока не ясно. В комментариях пользователи стали сообщать, что возможно слышали работу в Шахтах. Жители Волгодонска написали, что над их городом тоже якобы «что-то летало». Люди поблагодарили военных за их работу и назвали попытки Украины атаковать мирную Ростовскую область терроризмом: «Беспилотники реально атакуют дома и жилые площади! Это террористический акт, какой надо срочно пресекать!».

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Министерство обороны о происшествии пока не сообщало.

Ранее крупнейший производитель тепловой и электроэнергии решил защитить свою инфраструктуру от дронов.

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