Голубев сообщил о сбитом вражеском беспилотнике 27 декабря

Posted Сегодня, 02:21
Published Сегодня, 02:21
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Updated Сегодня, 02:23
Около 03.55 мск губернатор региона опубликовал информацию о том, что в Ростовской области был сбит беспилотник. Силами ПВО летательный аппарат был уничтожен.
«Последствия на земле уточняются», — написал глава региона.
Где именно это произошло, пока не ясно. В комментариях пользователи стали сообщать, что возможно слышали работу в Шахтах. Жители Волгодонска написали, что над их городом тоже якобы «что-то летало». Люди поблагодарили военных за их работу и назвали попытки Украины атаковать мирную Ростовскую область терроризмом: «Беспилотники реально атакуют дома и жилые площади! Это террористический акт, какой надо срочно пресекать!».
Министерство обороны о происшествии пока не сообщало.
Ранее крупнейший производитель тепловой и электроэнергии решил защитить свою инфраструктуру от дронов.