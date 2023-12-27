График выплаты пенсий изменили перед Новым годом. Рассказываем, когда ждать денег

Posted Сегодня, 10:40
Published Сегодня, 10:40
Modified Сегодня, 10:42
Updated Сегодня, 10:42
Власти объявили, что из-за предстоящего Нового года и длинных выходных отделение социального фонда России по Ростовской области собирается досрочно перечислить населению пенсии и другие социальные выплаты. Так получателям пенсии на карты и банковские счета передадут деньги 28 декабря 2023 года, если по обычному графику они получают платежи 10 числа каждого месяца. Тем, кто получает деньги 16 и 23 числа, деньги придут по обычному графику.
При этом все пенсии поступят на счета и карты дончан уже с учетом индексации вне зависимости от даты доставки.
Через отделения почты январские пенсии и социальные пособия можно будет получить с 3 января в соответствии с графиками выплаты.
Ранее власти объявили, что уровень индексации пенсий составит 7,5%. Средний размер выплат увеличится с 18370 до 19747 рублей.