График выплаты пенсий изменили перед Новым годом. Рассказываем, когда ждать денег

Власти объявили, что из-за предстоящего Нового года и длинных выходных отделение социального фонда России по Ростовской области собирается досрочно перечислить населению пенсии и другие социальные выплаты. Так получателям пенсии на карты и банковские счета передадут деньги 28 декабря 2023 года, если по обычному графику они получают платежи 10 числа каждого месяца. Тем, кто получает деньги 16 и 23 числа, деньги придут по обычному графику.