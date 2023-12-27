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Posted Сегодня, 16:35

Published Сегодня, 16:35

Modified Сегодня, 18:26

Updated Сегодня, 18:26

Появилось видео нападения прокурора на офицера Росгвардии в Ростовской области

Хинштейн показал видео нападения прокурора на офицера Росгвардии в Ростове

27 декабря 2023, 16:35
Фото: 1MI
Появилось видео нападения прокурора на офицера Росгвардии в Ростовской области
Прокурору Кагальницкого района Ростовской области Сагиту Ахметову предъявлено обвинение после нападения на офицера Росгвардии, рассказал в своем Telegram-канале депутат Госдумы Александр Хинштейн.

Уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью завели на прокурора Кагальницкого района Сагита Ахметова. Накануне он проломил череп офицеру Росгвардии. Нападение он совершил в кафе в Ростове.

Депутат Александр Хинштейн пишет, что Ахметова уволили из прокуратуры и скоро должны задержать.

Появилось видео нападения прокурора на офицера Росгвардии в Ростовской области
Видео: Telegram-канал Александра Хинштейна

На видео, предоставленном парламентарием, видно, что прокурор врывается в помещение, где находился офицер и со всей силы целенаправленно ударяет его в висок. После чего пострадавший падает, а Ахметова оттягивают очевидцы.

Конфликт разгорелся из-за того, что прокурор вел себя шумно и мешал отдыхать другим посетителям заведения, в том числе офицеру Росгвардии. Между мужчинами завязался конфликт, завершившийся избиением.

Сейчас офицер находится в больнице.

Официальных подробностей о расследовании инцидента пока не поступало.

Ранее многодетная мать заявила, что ее избили толпой в Ростовской области.

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