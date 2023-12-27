Хинштейн показал видео нападения прокурора на офицера Росгвардии в Ростове

Posted Сегодня, 16:35
Published Сегодня, 16:35
Modified Сегодня, 18:26
Updated Сегодня, 18:26
Уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью завели на прокурора Кагальницкого района Сагита Ахметова. Накануне он проломил череп офицеру Росгвардии. Нападение он совершил в кафе в Ростове.
Депутат Александр Хинштейн пишет, что Ахметова уволили из прокуратуры и скоро должны задержать.
На видео, предоставленном парламентарием, видно, что прокурор врывается в помещение, где находился офицер и со всей силы целенаправленно ударяет его в висок. После чего пострадавший падает, а Ахметова оттягивают очевидцы.
Конфликт разгорелся из-за того, что прокурор вел себя шумно и мешал отдыхать другим посетителям заведения, в том числе офицеру Росгвардии. Между мужчинами завязался конфликт, завершившийся избиением.
Сейчас офицер находится в больнице.
Официальных подробностей о расследовании инцидента пока не поступало.
Ранее многодетная мать заявила, что ее избили толпой в Ростовской области.