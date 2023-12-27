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Posted Сегодня, 16:12

Published Сегодня, 16:12

Modified Сегодня, 16:14

Updated Сегодня, 16:14

Итоги года от ГК «Доннефтестрой»: сдача трех объектов за 2023 год!

Итоги года от ГК «Доннефтестрой»: сдача трех объектов за 2023 год!

27 декабря 2023, 16:12
Фото: ГК «Доннефтестрой»
Реклама. ООО СК «СЗ ДОННЕФТЕСТРОЙ» . erid: LjN8K7Kc7
На днях компания сообщила о сдаче четвертого квартала ЖК «Западные Аллеи».

Сейчас активно идет строительство пятого и шестой квартала. В продаже доступны студии, одно-, двух- и трехкомнатные квартиры!

Жилые кварталы «Западные Аллеи» — это крупномасштабный проект площадью порядка 20 гектар в Западном МКР г. Ростова-на-Дону. Почему стоит рассмотреть покупку квартиры именно в этом жилом комплексе и почему это нужно сделать сейчас?

Жилые кварталы «Западные Аллеи» — это крупномасштабный проект площадью порядка 20 гектар в Западном МКР г. Ростова-на-Дону.Жилые кварталы «Западные Аллеи» — это крупномасштабный проект площадью порядка 20 гектар в Западном МКР г. Ростова-на-Дону.
Жилые кварталы «Западные Аллеи» — это крупномасштабный проект площадью порядка 20 гектар в Западном МКР г. Ростова-на-Дону.
Фото: ГК «Доннефтестрой»

1. Собственная школа и два детских сада

В новом квартале предусмотрена полная внутренняя инфраструктура — все в шаговой доступности!

На территории расположены два собственных детских сада, новая современная школа, а на первых этажах расположены магазины, аптеки, офисы.

В новом квартале предусмотрена полная внутренняя инфраструктура — все в шаговой доступности!В новом квартале предусмотрена полная внутренняя инфраструктура — все в шаговой доступности!
В новом квартале предусмотрена полная внутренняя инфраструктура — все в шаговой доступности!
Фото: ГК «Доннефтестрой»

2. Качественно благоустроенные дворы, подземный паркинг и премиальные холлы

Тут интересно гулять и проводить время всей семьей. Для детей — игровые комплексы, а для взрослых и подростков — воркаут и универсальное спортивное поле для игры в футбол и баскетбол. Ещё есть беседки для спокойного отдыха, велодорожки и широкие пешеходные бульвары.

Ещё есть беседки для спокойного отдыха, велодорожки и широкие пешеходные бульвары.Ещё есть беседки для спокойного отдыха, велодорожки и широкие пешеходные бульвары.
Ещё есть беседки для спокойного отдыха, велодорожки и широкие пешеходные бульвары.
Фото: ГК «Доннефтестрой»

Для Вашего автомобиля предусмотрен подземный паркинг с лифтом для подъема на этаж, где расположена квартира.

При отделке входных групп используются премиальные материалы. Предусмотрены помещения для консьержа и колясочных.

При отделке входных групп используются премиальные материалы.При отделке входных групп используются премиальные материалы.
При отделке входных групп используются премиальные материалы.
Фото: ГК «Доннефтестрой»

3. Большой выбор планировочных решений и отделка «под ключ»

К выбору представлены квартиры от 23 до 65 м², для которых предлагается три варианта отделки: черной, предчистовой и ремонт «под ключ».

Большой выбор планировочных решений и отделка «под ключ»Большой выбор планировочных решений и отделка «под ключ»
Большой выбор планировочных решений и отделка «под ключ»
Фото: ГК «Доннефтестрой»

4. Для желающих приобрести квартиру в новом жилом микрорайоне «Западные Аллеи» от ГК «Доннефтестрой» действует ипотека от 2% БЕЗ УДОРОЖАНИЯ!

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Вы можете стать обладателем желанной недвижимости уже сегодня!Вы можете стать обладателем желанной недвижимости уже сегодня!
Вы можете стать обладателем желанной недвижимости уже сегодня!
Фото: ГК «Доннефтестрой»

Ипотечные специалисты ГК «ДОННЕФТЕСТРОЙ» помогут Вам подобрать оптимальную кредитную программу и проконсультируют Вас в офисах продаж.

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Подробности о проекте на сайте доннефтестрой.рф

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