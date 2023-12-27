Итоги года от ГК «Доннефтестрой»: сдача трех объектов за 2023 год!

Posted Сегодня, 16:12
Published Сегодня, 16:12
Modified Сегодня, 16:14
Updated Сегодня, 16:14
Сейчас активно идет строительство пятого и шестой квартала. В продаже доступны студии, одно-, двух- и трехкомнатные квартиры!
Жилые кварталы «Западные Аллеи» — это крупномасштабный проект площадью порядка 20 гектар в Западном МКР г. Ростова-на-Дону. Почему стоит рассмотреть покупку квартиры именно в этом жилом комплексе и почему это нужно сделать сейчас?
1. Собственная школа и два детских сада
В новом квартале предусмотрена полная внутренняя инфраструктура — все в шаговой доступности!
На территории расположены два собственных детских сада, новая современная школа, а на первых этажах расположены магазины, аптеки, офисы.
2. Качественно благоустроенные дворы, подземный паркинг и премиальные холлы
Тут интересно гулять и проводить время всей семьей. Для детей — игровые комплексы, а для взрослых и подростков — воркаут и универсальное спортивное поле для игры в футбол и баскетбол. Ещё есть беседки для спокойного отдыха, велодорожки и широкие пешеходные бульвары.
Для Вашего автомобиля предусмотрен подземный паркинг с лифтом для подъема на этаж, где расположена квартира.
При отделке входных групп используются премиальные материалы. Предусмотрены помещения для консьержа и колясочных.
3. Большой выбор планировочных решений и отделка «под ключ»
К выбору представлены квартиры от 23 до 65 м², для которых предлагается три варианта отделки: черной, предчистовой и ремонт «под ключ».
4. Для желающих приобрести квартиру в новом жилом микрорайоне «Западные Аллеи» от ГК «Доннефтестрой» действует ипотека от 2% БЕЗ УДОРОЖАНИЯ!
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