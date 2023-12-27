Итоги года от ГК «Доннефтестрой»: сдача трех объектов за 2023 год!

Тут интересно гулять и проводить время всей семьей. Для детей — игровые комплексы, а для взрослых и подростков — воркаут и универсальное спортивное поле для игры в футбол и баскетбол. Ещё есть беседки для спокойного отдыха, велодорожки и широкие пешеходные бульвары.