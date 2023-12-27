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Posted Сегодня, 12:19

Published Сегодня, 12:19

Modified Сегодня, 12:21

Updated Сегодня, 12:21

Людей могли насильно удерживать в центре реабилитации для алкоголиков в Ростове

Людей могли насильно удерживать в центре реабилитации для алкоголиков в Ростове

27 декабря 2023, 12:19
Фото: Midjourney
Людей могли насильно удерживать в центре реабилитации для алкоголиков в Ростове
Полиция нагрянула в рехаб в Ростове после сообщений о насильственном удерживании там людей, сообщает Don Mash.

Правоохранительные органы прибыли с проверкой в один из реабилитационных центров для зависимых в Ростове. Он находится на улице Портовой. Сообщается, что в МВД якобы поступили жалобы, что людей удерживают там насильно.

На видео с места событий можно увидеть несколько полицейских машин и самих сотрудников правоохранительных органов.

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Правоохранительные органы прибыли с проверкой в один из реабилитационных центров для зависимых в Ростове.
Видео: ТГ канал don_mash

В МВД официально информацию о проверке не комментировали. Ее подробности уточняются.

Ранее сообщалось, что рехаб для наркозависимых детей хотят построить в Ростовской области.

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