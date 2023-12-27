Людей могли насильно удерживать в центре реабилитации для алкоголиков в Ростове

Posted Сегодня, 12:19
Published Сегодня, 12:19
Modified Сегодня, 12:21
Updated Сегодня, 12:21
Правоохранительные органы прибыли с проверкой в один из реабилитационных центров для зависимых в Ростове. Он находится на улице Портовой. Сообщается, что в МВД якобы поступили жалобы, что людей удерживают там насильно.
На видео с места событий можно увидеть несколько полицейских машин и самих сотрудников правоохранительных органов.
В МВД официально информацию о проверке не комментировали. Ее подробности уточняются.
Ранее сообщалось, что рехаб для наркозависимых детей хотят построить в Ростовской области.