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Минобороны назвало попыткой теракта атаку беспилотником по Ростовской области

Минобороны назвало попыткой теракта атаку беспилотником по Ростовской области

27 декабря 2023, 05:05
Фото: 1MI
Над Ростовской области удалось сбить беспилотник, который запустила Украина, сообщили в Минобороны РФ.

Ранее губернатор Василий Голубев рассказал, что в ночь на среду, 27 декабря, системы ПВО сбили беспилотник. В данный момент уточняются последствия на земле.

Теперь ситуацию прокомментировали в Минобороны и назвали это попыткой киевского режима совершить теракт. Говорится, что для этого использовался беспилотник самолетного типа, а целью стали объекты в России.

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Еще один беспилотник удалось сбить над Белгородской областью. В соцсетях пользователи написали, что Украине не удастся запугать их таким образом.

Также они поблагодарили тех, кто отражает атаки.

«Спасибо за работу, за нашу безопасность», — заявили ростовчане.

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