Минобороны назвало попыткой теракта атаку беспилотником по Ростовской области

Posted Сегодня, 05:05
Published Сегодня, 05:05
Modified Сегодня, 05:12
Updated Сегодня, 05:12
Ранее губернатор Василий Голубев рассказал, что в ночь на среду, 27 декабря, системы ПВО сбили беспилотник. В данный момент уточняются последствия на земле.
Теперь ситуацию прокомментировали в Минобороны и назвали это попыткой киевского режима совершить теракт. Говорится, что для этого использовался беспилотник самолетного типа, а целью стали объекты в России.
Еще один беспилотник удалось сбить над Белгородской областью. В соцсетях пользователи написали, что Украине не удастся запугать их таким образом.
Также они поблагодарили тех, кто отражает атаки.
«Спасибо за работу, за нашу безопасность», — заявили ростовчане.