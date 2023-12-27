Над Ростовской областью сбили беспилотник — губернатор

Posted Сегодня, 02:02
Published Сегодня, 02:02
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Updated Сегодня, 02:04
«Ночью 27 декабря над территорией Ростовской области силами ПВО сбит беспилотник. Последствия на земле уточняются», — говорится в сообщении.
Ранее в станице Митякинской Ростовской области обнаружили беспилотник самолетного типа, сообщает Telegram-канал «Че по Ростову».
По информации канала, местные жители находят упавшие беспилотники и один из них якобы оказался на ветках деревьев. Кому он принадлежит, не раскрывается.
«Устройство зависло в ветках деревьев в 500 метрах от границы с ЛНР на территории станицы Митякинской. При этом недалеко находились жилые дома», — уточняет канал.
Отмечается, что дрон обследовали взрывотехники, после чего его забрали саперы. Говорится, что никто не пострадал и теперь проводится проверка.