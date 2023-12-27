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Published Сегодня, 05:23

Modified Сегодня, 05:25

Updated Сегодня, 05:25

Стало известно, что хотел атаковать сбитый над Ростовской областью беспилотник

Над Ростовской областью сбили беспилотник: рассказываем, что он хотел атаковать

27 декабря 2023, 05:23
Фото: 1MI

Стало известно, что хотел атаковать сбитый над Ростовской областью беспилотник

Над Ростовской областью сбили беспилотник, который хотел атаковать объекты на территории России, рассказали в Минобороны.

В министерстве уточнили, что в течение ночи киевский режим пытался совершить террористическую атаку. Для этого задействовали беспилотники самолетного типа, направленные на объекты в России. Но какие именно, пока не раскрывается.

«Средствами ПВО два украинских БПЛА уничтожены над Белгородской и Ростовской областями», — прокомментировали в министерстве.

Минобороны назвало попыткой теракта атаку беспилотником по Ростовской области
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Ранее губернатор Василий Голубев рассказал, что сейчас уточняются последствия на земле.

Пользователи в комментариях поблагодарили тех, кто их защищает.

«Спасибо огромное нашим ребятам и ПВО за то, что охраняете наше небо и наш спокойный сон», — высказались ростовчане. Они добавили, что нельзя оставлять подобные атаки без внимания.

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