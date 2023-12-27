Над Ростовской областью сбили беспилотник: рассказываем, что он хотел атаковать

Posted Сегодня, 05:23
Published Сегодня, 05:23
Modified Сегодня, 05:25
Updated Сегодня, 05:25
В министерстве уточнили, что в течение ночи киевский режим пытался совершить террористическую атаку. Для этого задействовали беспилотники самолетного типа, направленные на объекты в России. Но какие именно, пока не раскрывается.
«Средствами ПВО два украинских БПЛА уничтожены над Белгородской и Ростовской областями», — прокомментировали в министерстве.
Ранее губернатор Василий Голубев рассказал, что сейчас уточняются последствия на земле.
Пользователи в комментариях поблагодарили тех, кто их защищает.
«Спасибо огромное нашим ребятам и ПВО за то, что охраняете наше небо и наш спокойный сон», — высказались ростовчане. Они добавили, что нельзя оставлять подобные атаки без внимания.