Новый год с тазиками: ростовчанка пожаловалась на бездействие городских властей

«Когда шел ливень, я обратилась в службу 112. Приехавшая аварийная бригада сказала, что у них нет инструментов что-либо делать. Мою заявку пообещали передать по назначению. Несколько дней я звонила в 112, где мне велели потерпеть. А 20 декабря я обратилась в администрацию города с просьбой оценить ущерб, составить акт и принять меры, чтобы убрать дерево», — говорит Ольга.