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Published Сегодня, 10:38

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Updated Сегодня, 12:01

читатели RostovGazeta

Новый год с тазиками: ростовчанка пожаловалась на бездействие городских властей

27 декабря 2023, 10:38
Фото: rostovgazeta.ru
читатели RostovGazeta

Ростовчанка рассказала, как из-за бездействия властей в доме течет крыша

В редакцию RostovGazeta обратилась ростовчанка Ольга Котолуп. Жительница Ростова рассказала, почему в ее доме протекает крыша, а устранить течь она не может из-за бездействия городских властей.

Собеседница рассказывает, что после пожара в 2008 году дом на углу Мурлычева был признан аварийным. Сегодня в нем никто не проживает. Ожидалось, что дом-погорелец или снесут или реконструируют. Но этого не происходило.

Сегодня дом разрушается. В нем отсутствуют стекла, а недобросовестные люди подбрасывают мусор. Здесь, по словам местных жителей, уже давно полная антисанитария и бегают крысы.

Сегодня дом разрушается. В нем отсутствуют стекла, а недобросовестные жители подбрасывают в окна мусорСегодня дом разрушается. В нем отсутствуют стекла, а недобросовестные жители подбрасывают в окна мусор
Сегодня дом разрушается. В нем отсутствуют стекла, а недобросовестные жители подбрасывают в окна мусорСегодня дом разрушается. В нем отсутствуют стекла, а недобросовестные жители подбрасывают в окна мусор
Сегодня дом разрушается. В нем отсутствуют стекла, а недобросовестные жители подбрасывают в окна мусорСегодня дом разрушается. В нем отсутствуют стекла, а недобросовестные жители подбрасывают в окна мусор
Сегодня дом разрушается. В нем отсутствуют стекла, а недобросовестные жители подбрасывают в окна мусорСегодня дом разрушается. В нем отсутствуют стекла, а недобросовестные жители подбрасывают в окна мусор
Сегодня дом разрушается. В нем отсутствуют стекла, а недобросовестные жители подбрасывают в окна мусор
Фото: читатели / rostovgazeta.ru

Строительные отходы от обрушения дома скапливаются на улице. Уже давно стоящее рядом дерево начало крениться и повреждать крышу соседнего дома — на 20-Линии, 9 в Пролетарском районе.

Ростовчанка рассказывает, что два месяца назад обращалась в администрацию Пролетарского района. Но там ей разъяснили, что земля стоит на балансе городской администрации, поэтому все вопросы следует адресовать городу.

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В середине декабря дерево обрушилось на дом Ольги. Огромная крона пробила крышу. И теперь жительница Ростова вынуждена постоянно следить за тазиками и ведрами, которые стоят в доме для сбора воды.

А в середине декабря дерево обрушилось на крышу дома ростовчанки.А в середине декабря дерево обрушилось на крышу дома ростовчанки.
А в середине декабря дерево обрушилось на крышу дома ростовчанки.
Фото: rostovgazeta.ru

«Когда шел ливень, я обратилась в службу 112. Приехавшая аварийная бригада сказала, что у них нет инструментов что-либо делать. Мою заявку пообещали передать по назначению. Несколько дней я звонила в 112, где мне велели потерпеть. А 20 декабря я обратилась в администрацию города с просьбой оценить ущерб, составить акт и принять меры, чтобы убрать дерево», — говорит Ольга.

Жительница Ростова рассказывает, что пробившая крышу крона — огромная. Убрать ее самостоятельно невозможно. Усугубляет проблему и то, что дерево стоит на муниципальной земле.

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«До сих пор ничего не сделано, никто со мной не связался. Идет дождь, у меня в квартире капает с потолка», — добавляет собеседница.

Ольга обратилась в прокуратуру. Ростовчанка переживает, что из-за предстоящих новогодних праздников может на месяц остаться с протекающей крышей.

Для выяснения ситуации редакция RostovGazeta направила официальный запрос в администрацию Ростова. Информация уточняется.

Ранее RostovGazeta сообщала, как ливень в Ростове затопил улицу Пушкинскую.

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