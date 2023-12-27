Новый уровень архитектуры в донской столице продемонстрирует ЖК «Культура» от СК10

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Проект станет показательным решением архитектуры в современном строительстве, где строгие линии белого камня на фасадах напомнят о лучших образцах европейских зодчих, а темный кирпич подчеркнет следование традициям классического дореволюционного строительства.
В каждом новом проекте застройщик СК10 использует индивидуальный подход и ЖК «Культура» — явное тому подтверждение. Как отмечают в представительстве строительной компании, примером может служить впечатляющая облицовка фасада в ЖК «Соколова 68», или масштабная застройка с полной внутренней инфраструктурой в ЖК «Гринсайд».
Сама культура, затрагивает широкий спектр областей нашей жизни, от литературы и балета до граффити и хип-хопа. И в СК10 это прекрасно понимают. Поэтому застройщик не просто формирует новую культуру строительства в городе, а предлагает клиентам новую культуру сервиса и культуру жизни. Где даже жильцы по подъезду больше чем соседи, а скорее единомышленники.
В компании уверены, что жилой комлекс «Культура» подойдет для тех, кто хочет получать максимум удовольствия от каждого дня своей жизни. Выгодная локация и стильная архитектура привлекают целеустремленных личностей, ценящих комфорт, уединение и красоту в деталях. С любого ракурса «Культура» радует взгляд. На территории ЖК реализуют множество рекреационных зон, арт-объекты и спортивные сооружения. Жильцы смогут расслабиться у воды рядом с сухим фонтаном, или сыграть партию на арт-объекте «Шахматы». Для самых активных собственников новых квартир предусмотрен стадион и workout-площадка.
Коммерческий директор СК10 Валерий Чайка говорит, что каждый проект — это поиск баланса между архитектурными решениями и знаковыми для горожан локациями.
— Мы стремимся создать новый архитектурный облик нашего любимого города и предложить клиентам качественной иной уровень комфорта жизни — жилой комплекс «Культура» станет первым из плеяды объектов с инновационной архитектурой и инфраструктурой, — поясняет коммерческий директор СК10.
ЖК «Культура» это 8 домов переменной этажности, от 19 до 25 этажей, рассчитанных на 4 716 квартир, 2 140 машиномест, детский сад на 220 мест и школу на 510 учеников.
В компании уверены, что при таком «культурном» подходе к строительству, новые дома и социальные объекты гармонично впишутся в городской ландшафт и дополнят его современной архитектурой.
Добавим, что в настоящее время в активе застройщика 2 000 000 м² жилья на разных стадиях строительства и благодаря доверию жильцов, СК10 занимает лидирующие позиции в топе крупнейших застройщиков Дона. ООО «Специализированный застройщик КП №5». Проектная декларация на сайте наш. дом.рф