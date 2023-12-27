Новый уровень архитектуры в донской столице продемонстрирует ЖК «Культура» от СК10

Сама культура, затрагивает широкий спектр областей нашей жизни, от литературы и балета до граффити и хип-хопа. И в СК10 это прекрасно понимают. Поэтому застройщик не просто формирует новую культуру строительства в городе, а предлагает клиентам новую культуру сервиса и культуру жизни. Где даже жильцы по подъезду больше чем соседи, а скорее единомышленники.