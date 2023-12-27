Posted Сегодня, 08:16
Published Сегодня, 08:16
Modified Сегодня, 08:18
Updated Сегодня, 08:18
Собеседник делится информацией, что Владимир Зеленский не пойдет на мирные переговоры. В качестве примера политолог приводит Чечню.
«Я напомню, что пока не погиб Дудаев, мирные переговоры с Чечней не начались», — отмечает Дмитрий Абросимов.
Политолог добавляет, что выборы президента Украины должны были пройти в следующем году. Но их отменили до конца специальной военной операции.
Также, по словам собеседника, Украина прекратит попытки атаковать Ростовскую область, если Байдену для предвыборной кампании потребуется мир на Украине.
«Евросоюз и США дают Украине примерно одинаковый объем финансирования. Если хотя бы одна из сторон откажется от поддержки, Украине попросту нечем будет воевать. Ее обяжут вступить в мирные переговоры», — резюмирует эксперт.
Ранее RostovGazeta сообщала, что солиста группы «Звери» попросили включить в санкционный список Евросоюза.