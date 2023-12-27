Политолог назвал причины, которые пресекут попытки Украины атаковать Ростов

Руководство Украины не остановиться в своих намерениях вновь и вновь пытаться атаковать Ростовскую область. Однако есть причины, которые могут ей в этом помешать, сообщил RostovGazeta политолог Дмитрий Абросимов.

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