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Политолог назвал причины, которые пресекут попытки Украины атаковать Ростов в 2024

Политолог назвал причины, которые пресекут попытки Украины атаковать Ростов

27 декабря 2023, 08:16
Фото: mil.ru
Политолог назвал причины, которые пресекут попытки Украины атаковать Ростов в 2024
Руководство Украины не остановиться в своих намерениях вновь и вновь пытаться атаковать Ростовскую область. Однако есть причины, которые могут ей в этом помешать, сообщил RostovGazeta политолог Дмитрий Абросимов.

Собеседник делится информацией, что Владимир Зеленский не пойдет на мирные переговоры. В качестве примера политолог приводит Чечню.

«Я напомню, что пока не погиб Дудаев, мирные переговоры с Чечней не начались», — отмечает Дмитрий Абросимов.

Политолог добавляет, что выборы президента Украины должны были пройти в следующем году. Но их отменили до конца специальной военной операции.

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Также, по словам собеседника, Украина прекратит попытки атаковать Ростовскую область, если Байдену для предвыборной кампании потребуется мир на Украине.

«Евросоюз и США дают Украине примерно одинаковый объем финансирования. Если хотя бы одна из сторон откажется от поддержки, Украине попросту нечем будет воевать. Ее обяжут вступить в мирные переговоры», — резюмирует эксперт.

Ранее RostovGazeta сообщала, что солиста группы «Звери» попросили включить в санкционный список Евросоюза.

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