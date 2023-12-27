Признаки лжи видны невооруженным глазом: специалист о втором видео Ивлеевой

«На последнем видео мы видим, что ее поведение изменилось. Обычно Настя, яркая и энергичная, теперь создает образ страдающей женщины. Но на самом деле мы не видим искреннего раскаяния. У нее 18 миллионов подписчиков, она зарабатывает деньги от контрактов. У нее есть менеджеры и профессиональная команда, которые проверяют каждый ее пост», — сказал Крутилин.