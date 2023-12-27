Признаки лжи видны невооруженным глазом: специалист о втором видео Ивлеевой

Posted Сегодня, 15:15
Published Сегодня, 15:15
Modified Сегодня, 15:17
Updated Сегодня, 15:17
Компании, амбассадором которых была Ивлеева, расторгли с ней контракты. Налоговая служба начала проверять ее бизнес. Поэтому блогер записала второе, на этот раз, 20-минутное видео, где она со слезами на глазах и в скромной одежде выражает сожаления. Интернет-издание «Подмосковье сегодня» обратилось к Алексею Крутилину, эксперту по лжи, чтобы он проанализировал поведение Ивлеевой.
«На видео нет ни слова правды. Единственное искреннее — это слезы. Но слезы могут быть по разным причинам, например, из-за финансовых проблем. Признаки лжи очень заметны. Ивлеева часто прикасается к лицу и представляет, что вытирает слезы. Но она уже не сможет скрыть облизывание губ под плачем», — заметил эксперт.
Согласно физиогномическим данным, облизывание губ свидетельствует о стрессе. Интересно, что Ивлеева делает это, когда говорит, что искренне сожалеет и готова принять наказание.
«На последнем видео мы видим, что ее поведение изменилось. Обычно Настя, яркая и энергичная, теперь создает образ страдающей женщины. Но на самом деле мы не видим искреннего раскаяния. У нее 18 миллионов подписчиков, она зарабатывает деньги от контрактов. У нее есть менеджеры и профессиональная команда, которые проверяют каждый ее пост», — сказал Крутилин.
Даже негативная реклама — это все равно известность, которую она получила. Но, вероятно, команда Ивлеевой не предполагала, что контракты будут отменены.
«Она вынуждена играть роль жертвы, но у нее нет актерского образования. Она это делает не очень хорошо. Даже люди без навыков распознавания лжи ей не поверят», — пояснил профайлер.