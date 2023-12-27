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Признаки лжи видны невооруженным глазом: специалист о втором видео Ивлеевой

Признаки лжи видны невооруженным глазом: специалист о втором видео Ивлеевой

27 декабря 2023, 15:15
Фото: 1MI
Настя Ивлеева, которая организовала шумную вечеринку с участием известных знаменитостей, записала видео, в котором извинилась за произошедшее. Ее поклонники осудили ее, а некоторые компании прекратили сотрудничество с ней.

Компании, амбассадором которых была Ивлеева, расторгли с ней контракты. Налоговая служба начала проверять ее бизнес. Поэтому блогер записала второе, на этот раз, 20-минутное видео, где она со слезами на глазах и в скромной одежде выражает сожаления. Интернет-издание «Подмосковье сегодня» обратилось к Алексею Крутилину, эксперту по лжи, чтобы он проанализировал поведение Ивлеевой.

«На видео нет ни слова правды. Единственное искреннее — это слезы. Но слезы могут быть по разным причинам, например, из-за финансовых проблем. Признаки лжи очень заметны. Ивлеева часто прикасается к лицу и представляет, что вытирает слезы. Но она уже не сможет скрыть облизывание губ под плачем», — заметил эксперт.

Согласно физиогномическим данным, облизывание губ свидетельствует о стрессе. Интересно, что Ивлеева делает это, когда говорит, что искренне сожалеет и готова принять наказание.

«На последнем видео мы видим, что ее поведение изменилось. Обычно Настя, яркая и энергичная, теперь создает образ страдающей женщины. Но на самом деле мы не видим искреннего раскаяния. У нее 18 миллионов подписчиков, она зарабатывает деньги от контрактов. У нее есть менеджеры и профессиональная команда, которые проверяют каждый ее пост», — сказал Крутилин.

Даже негативная реклама — это все равно известность, которую она получила. Но, вероятно, команда Ивлеевой не предполагала, что контракты будут отменены.

«Она вынуждена играть роль жертвы, но у нее нет актерского образования. Она это делает не очень хорошо. Даже люди без навыков распознавания лжи ей не поверят», — пояснил профайлер.

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