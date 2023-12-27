Пробка на М-4 «Дон» выросла до 30 км. Показываем, как объехать затор

Автомобилистов просят заранее продумать свой маршрут и выбрать альтернативные способы движения. Варианты объезда пробки дали, например, в правительстве Ростовской области. Например, объехать пробку можно от 983-го километра трассы до Новошахтинска, а затем от него вернуться на 1002-й километр. Также от Новошахтинска есть возможность уехать в Родионо-Несветайской слободы, Щепкина и оттуда выехать на 1046-й километр трассы.