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Posted 27 декабря 2023, 17:29

Published 27 декабря 2023, 17:29

Modified 27 декабря 2023, 17:31

Updated 27 декабря 2023, 17:31

Из-за ремонтных работ на М-4 «Дон» водители уже несколько часов находятся в пробке

Пробка на М-4 «Дон» выросла до 30 км. Показываем, как объехать затор

27 декабря 2023, 17:29
Фото: 1MI. Из-за ремонтных работ на М-4 «Дон» водители уже несколько часов находятся в пробке
Из-за ремонтных работ на М-4 «Дон» водители уже несколько часов находятся в пробке, в правительстве Ростовской области показали, как объехать затор.

Дорожные рабочие сегодня принялись заделывать выбоины на трассе М-4 «Дон». Из-за ремонтных работ на магистрали собралась пробка до 30 километров. Водители простаивают в ней уже несколько часов.

Власти заявили, что начали разворачивать вдоль пробки пункты обогрева и питания. Также водителям доставляют горючее, еду и питье.

Автомобилистов просят заранее продумать свой маршрут и выбрать альтернативные способы движения. Варианты объезда пробки дали, например, в правительстве Ростовской области. Например, объехать пробку можно от 983-го километра трассы до Новошахтинска, а затем от него вернуться на 1002-й километр. Также от Новошахтинска есть возможность уехать в Родионо-Несветайской слободы, Щепкина и оттуда выехать на 1046-й километр трассы.

Наконец, выбраться из затора можно, уехав с 965-го километра дороги в сторону Владимировской, далее Киреевки, Маркина, затем Персиановки, Новочеркасска и уже оттуда вернувшись на 1039-й километр трассы.

В «Автодоре» заявили, что продолжат ремонтировать дорожное полотно, делать это будут круглосуточно, чтобы снизить нагрузку на М-4.

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#Виктория Прутковская#Новости#Ростов-на-Дону#Ростовская область#ДТП#Транспорт#Происшествия
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