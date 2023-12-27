rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 17:29

Published Сегодня, 17:29

Modified Сегодня, 17:31

Updated Сегодня, 17:31

Из-за ремонтных работ на М-4 «Дон» водители уже несколько часов находятся в пробке

Пробка на М-4 «Дон» выросла до 30 км. Показываем, как объехать затор

27 декабря 2023, 17:29
Фото: 1MI
Из-за ремонтных работ на М-4 «Дон» водители уже несколько часов находятся в пробке
Из-за ремонтных работ на М-4 «Дон» водители уже несколько часов находятся в пробке, в правительстве Ростовской области показали, как объехать затор.

Дорожные рабочие сегодня принялись заделывать выбоины на трассе М-4 «Дон». Из-за ремонтных работ на магистрали собралась пробка до 30 километров. Водители простаивают в ней уже несколько часов.

Власти заявили, что начали разворачивать вдоль пробки пункты обогрева и питания. Также водителям доставляют горючее, еду и питье.

Автомобилистов просят заранее продумать свой маршрут и выбрать альтернативные способы движения. Варианты объезда пробки дали, например, в правительстве Ростовской области. Например, объехать пробку можно от 983-го километра трассы до Новошахтинска, а затем от него вернуться на 1002-й километр. Также от Новошахтинска есть возможность уехать в Родионо-Несветайской слободы, Щепкина и оттуда выехать на 1046-й километр трассы.

Наконец, выбраться из затора можно, уехав с 965-го километра дороги в сторону Владимировской, далее Киреевки, Маркина, затем Персиановки, Новочеркасска и уже оттуда вернувшись на 1039-й километр трассы.

Варианты объезда пробкиВарианты объезда пробки
Варианты объезда пробкиВарианты объезда пробки
Варианты объезда пробкиВарианты объезда пробки
Варианты объезда пробки
Фото: Правительство Ростовской области

В «Автодоре» заявили, что продолжат ремонтировать дорожное полотно, делать это будут круглосуточно, чтобы снизить нагрузку на М-4.

Читайте также:
Пункты обогрева развернули на М-4 в Ростовской области из-за пробки в 26 кмВ ГИБДД нашли виноватых в пробке на 26 километров на М-4Движение парализовано на М-4 «Дон» в Ростовской области. Показываем на карте
#Новости#Виктория Прутковская#Ростов-на-Дону#Ростовская область#ДТП#Транспорт#Происшествия
Подпишитесь
Ростовчане стали массово пользоваться услугами дизайнеров новогодних елок за 50 тысяч
Сегодня, 14:46
В Ростовской области любовники два года обманывали старушек
Сегодня, 09:02
Ростовский продюсер Бачерикова высказалась о «голой вечеринке» Ивлеевой
Сегодня, 09:06
Движение парализовано на М-4 «Дон» в Ростовской области. Показываем на карте
Сегодня, 13:37
В Ростовской области резко сократилось производство куриных яиц
Сегодня, 09:42
Итоги года от ГК «Доннефтестрой»: сдача трех объектов за 2023 год!
Сегодня, 16:12