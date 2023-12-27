Пробка на М-4 «Дон» выросла до 30 км. Показываем, как объехать затор

Posted Сегодня, 17:29
Published Сегодня, 17:29
Modified Сегодня, 17:31
Updated Сегодня, 17:31
Дорожные рабочие сегодня принялись заделывать выбоины на трассе М-4 «Дон». Из-за ремонтных работ на магистрали собралась пробка до 30 километров. Водители простаивают в ней уже несколько часов.
Власти заявили, что начали разворачивать вдоль пробки пункты обогрева и питания. Также водителям доставляют горючее, еду и питье.
Автомобилистов просят заранее продумать свой маршрут и выбрать альтернативные способы движения. Варианты объезда пробки дали, например, в правительстве Ростовской области. Например, объехать пробку можно от 983-го километра трассы до Новошахтинска, а затем от него вернуться на 1002-й километр. Также от Новошахтинска есть возможность уехать в Родионо-Несветайской слободы, Щепкина и оттуда выехать на 1046-й километр трассы.
Наконец, выбраться из затора можно, уехав с 965-го километра дороги в сторону Владимировской, далее Киреевки, Маркина, затем Персиановки, Новочеркасска и уже оттуда вернувшись на 1039-й километр трассы.
В «Автодоре» заявили, что продолжат ремонтировать дорожное полотно, делать это будут круглосуточно, чтобы снизить нагрузку на М-4.