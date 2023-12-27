Прокурора уволят в Ростовской области после избиения офицера Росгвардии

Posted Сегодня, 06:17
Published Сегодня, 06:17
Modified Сегодня, 06:19
Updated Сегодня, 06:19
Источник рассказал изданию, что сейчас якобы готовится приказ об увольнении. Говорится, что сотрудника могут уволить по отрицательным мотивам.
«А далее следователь будет ходатайствовать в суде об его аресте. Причиной является то, что прокурор Кагальницкого района избил в кафе офицера Росгвардии», — уточнило издание.
Отмечается, что дело возбудили по факту причинения тяжкого вреда здоровью. Издание рассказало, что подозреваемый пока задержан.
Добавим, что никакой официальной информации о произошедшем конфликте не поступало, она уточняется.
Ранее в МВД опровергли нападение мигрантов-насильников на семью в Ростовской области. Материал на эту тему читайте по ссылке.