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Прокурора уволят в Ростовской области после избиения офицера Росгвардии

Прокурора уволят в Ростовской области после избиения офицера Росгвардии

27 декабря 2023, 06:17
Фото: 1MI
Прокурора уволят в Ростовской области после избиения офицера Росгвардии
В Ростовской области собираются уволить прокурора, которого подозревают в избиении офицера Росгвардии, сообщает 1Rnd.

Источник рассказал изданию, что сейчас якобы готовится приказ об увольнении. Говорится, что сотрудника могут уволить по отрицательным мотивам.

«А далее следователь будет ходатайствовать в суде об его аресте. Причиной является то, что прокурор Кагальницкого района избил в кафе офицера Росгвардии», — уточнило издание.

Отмечается, что дело возбудили по факту причинения тяжкого вреда здоровью. Издание рассказало, что подозреваемый пока задержан.

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Добавим, что никакой официальной информации о произошедшем конфликте не поступало, она уточняется.

Ранее в МВД опровергли нападение мигрантов-насильников на семью в Ростовской области. Материал на эту тему читайте по ссылке.

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