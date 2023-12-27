Пункты обогрева развернули на М-4 в Ростовской области из-за пробки в 26 км

Posted Сегодня, 16:02
Published Сегодня, 16:02
Modified Сегодня, 16:04
Updated Сегодня, 16:04
Для водителей, застрявших в огромной пробке на М-4, начали разворачивать пункты обогрева и питания. Пока их всего лишь три — на 995-м, 1003-м и 1006-м километрах.
Сам затор спровоцировали ремонтные работы на трассе. Там собрались бороться с выбоинами и ямами. «Автодор» заверяет, что дорожные службы будут трудиться круглосуточно, чтобы снизить нагрузку на магистраль.
Власти добавляют, что если трех пунктов обогрева не хватит, их развернут на территории близлежащих Шахт, Новошахтинска, Октябрьского и Красносулинского районов.
Воду автомобилистам подвозят мобильные аварийно-спасательные группы. Горючее и питание водителям обещают доставить две бригады аварийных комиссаров.
Ранее водители составили список участков трассы М-4 «Дон» с наибольшим количеством ям.