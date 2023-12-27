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Published Сегодня, 16:02

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Updated Сегодня, 16:04

Пункты обогрева развернули на М-4 в Ростовской области из-за пробки в 26 км

Пункты обогрева развернули на М-4 в Ростовской области из-за пробки в 26 км

27 декабря 2023, 16:02
Фото: Правительство Ростовской области
Пункты обогрева развернули на М-4 в Ростовской области из-за пробки в 26 км
Пробка на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области выросла до почти 30 километров, для водителей разворачивают пункты обогрева, рассказали в правительстве региона.

Для водителей, застрявших в огромной пробке на М-4, начали разворачивать пункты обогрева и питания. Пока их всего лишь три — на 995-м, 1003-м и 1006-м километрах.

Варианты объезда пробкиВарианты объезда пробки
Варианты объезда пробки
Фото: Правительство Ростовской области

Сам затор спровоцировали ремонтные работы на трассе. Там собрались бороться с выбоинами и ямами. «Автодор» заверяет, что дорожные службы будут трудиться круглосуточно, чтобы снизить нагрузку на магистраль.

Власти добавляют, что если трех пунктов обогрева не хватит, их развернут на территории близлежащих Шахт, Новошахтинска, Октябрьского и Красносулинского районов.

Воду автомобилистам подвозят мобильные аварийно-спасательные группы. Горючее и питание водителям обещают доставить две бригады аварийных комиссаров.

Ранее водители составили список участков трассы М-4 «Дон» с наибольшим количеством ям.

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#Общество#Виктория Прутковская#Ростов-на-Дону#ДТП#Погода#Транспорт#Происшествия
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